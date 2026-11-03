엄교섭 경기도의회 교육행정위원회 부위원장, 특수교육대상자 학부모 정담회 개최



▲엄교섭 경기도의회 교육행정위원회 부위원장(왼쪽 줄 뒤에서 두 번째)이 지난 30일 이상식 국회의원과 함께 특수교육대상자 학부모 정담회를 열고 특수학교 확충 및 지원인력 배치 개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 엄교섭 부위원장은 지난 30일(금) 특수교육대상자 학부모들과 정담회를 열고, 일선 특수교육 현장의 고충을 청취하는 한편 실질적인 교육 지원 방안을 모색했다.이날 자리는 이상식 국회의원이 동석한 가운데, 특수교육대상 학생들이 학교생활 과정에서 겪는 현실적인 어려움을 점검하고 학부모들의 현장 의견을 수렴해 향후 정책에 담아내고자 마련됐다.정담회에 참석한 학부모들은 일반 학교의 일반학급 내에서 특수교육대상 학생들이 비장애 학생들과 어울려 수업을 받기에는 여건상 제약과 고충이 적지 않다고 설명했다. 아울러 학생 개개인의 장애 유형과 발달 단계에 부합하는 맞춤형 전문 교육을 제공할 수 있도록 특수학교를 늘리는 일이 시급하다고 건의했다.이에 대해 엄 부위원장과 이상식 의원은 특수학교 확충이 시급하다는 데 뜻을 같이하고, 설립 과정에서 핵심 과제인 부지 마련 방안 등 실현 가능한 대책을 함께 논의했다.이와 함께 참석자들은 특수교육 현장에 안정적인 학습 여건을 구축하기 위한 인력 지원 대책도 중점적으로 짚었다. 특히 특수교육지도사와 특수교육협력강사, 사회복무요원 등 제반 지원인력이 학교 현장에 체계적으로 배치되어 원활히 운영될 수 있도록 실효성 있는 제도 개선 방안을 다각도로 살폈다.마지막으로 엄교섭 부위원장은 “일반학급에서 아이들이 온전히 교육받기 어려운 현실 속에서 특수학교 설립을 위한 부지 확보와 현장 지원인력 확충은 학부모님들의 일상을 지탱하는 가장 절실한 과제”라며, “오늘 정담회에서 제시된 소중한 의견들이 일선 현장에서 체감할 수 있는 정책과 실질적인 변화로 이어지도록 교육청, 지자체 등 관계 기관과 지속적으로 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터