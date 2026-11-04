양재천길·정동길·신촌 바람산… 그밤에 별빛이 내린다

서울시, 별빛명소 10곳 선정

대상지에 최대 10억원 지원

시 “밤에도 머무는 공간으로”



서울 서대문구 창천근린공원 바람산 야경 정원 조성 계획을 인공지능(AI)으로 구현한 이미지.

서울시 제공

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한강 다리 아래 수변공간과 동네 하천, 숲길이 서울의 새로운 야경명소로 탈바꿈한다.서울시는 자연·역사·문화자원을 활용해 야간경관과 즐길 거리를 조성하는 ‘2026 서울별빛명소’ 10곳을 선정했다고 3일 밝혔다. 야경과 문화·여가활동을 지역 상권으로 연결해 체류 시간과 소비를 늘리는 ‘서울형 야간경제’의 일환이다.명소로 뽑힌 곳은 ▲동작구 흑석수변길 ▲서대문구 창천근린공원 바람산 ▲강남구 양재천 메타세쿼이아길 ▲관악구 별빛내린천 ▲성북구 성북천 바람쉼터 ▲노원구 화랑대철도공원 ▲중랑구 용마산 스카이워크 ▲송파구 석촌호수 ▲동대문구 배봉산 ▲중구 정동길이다.21개 자치구에서 27개 사업을 접수했고, 서류·현장평가를 거쳐 10곳이 뽑혔다. 대상지별 최대 10억원을 지원한다.흑석수변길은 올림픽대로 교량 아래에 미디어아트와 경관조명을 설치하고 휴게공간과 무장애 산책로 등을 조성한다. 강 건너 노들섬의 야경을 감상할 수 있는 공간으로 바꾸고 인근 흑리단길·흑석시장과도 연계한다. 신촌 바람산은 노후한 풍차와 전망데크를 정비해 노을과 도심 야경을 즐기는 정원으로 바꾼다. 신촌의 공연·먹거리 상권과도 연결할 계획이다.양재천 메타세쿼이아길에는 조명과 포토존을 마련하고 도곡동 카페거리와 연계한다. 별빛내린천에는 빛 콘텐츠와 버스킹 공간을, 성북천에는 미디어글래스와 경관조명을 설치한다.화랑대철도공원에는 옛 철길을 활용한 조명길을 조성하고 배봉산은 숲속도서관과 정상 전망대를 잇는 야간 산책길로 만든다. 용마산 스카이워크에는 경관조명과 휴게공간을 보완하고 석촌호수는 야간 보행환경을 개선한다. 정동길은 약 850m 구간의 근대 건축물에 조명을 더해 역사문화 탐방길로 조성한다.김현우 서울시 경제실장은 “시민들이 매일 지나치는 공원과 하천, 골목의 숨은 매력을 발굴해 밤에도 찾아와 머무는 공간으로 만들겠다”고 말했다.이범수 기자