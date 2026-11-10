용산구에선 주민·상인이 이웃 돌봄으로 고독사 예방한다

한남동, 반려식물 가꾸기·취약계층 식사 전달 등

김경대 “도움 필요한 이웃 먼저 찾아 적극 돌봄”



용산구 한남동 고독사 예방 및 관리 사업

서울 용산구 한남동에서 지난 4일 고독사 예방과 관리사업 ‘마음피움 간담회’를 위해 식사를 준비한 모습.

용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 주민, 상인들과 함께 고독사 예방과 취약계층 보호를 위해 힘쓰고 있다고 10일 밝혔다.구에 따르면 한남동 주민센터는 정기적인 안부 확인과 계절별 맞춤 지원, 이웃 간 교류 등으로 지역사회 돌봄 체계를 강화하고 있다. 일례로 한남동 각 직능단체장은 매주 월요일 고독사 위험군 14명에게 안부 전화를 걸어 건강 상태 등을 살핀다. 확인된 내용은 공유하고 필요할 경우 관련 복지서비스로 연계한다.겨울을 앞두고 지난달 고독사 위험군 20명을 대상으로 반려식물을 함께 가꾸며 교류하는 ‘안녕, 식물친구’ 사업도 진행했다. 지난여름에는 폭염 취약계층에 생필품을 담은 안부 꾸러미를 전달하기도 했다.지역 상인도 나눔에 힘을 보탰다. 지난 4일 한남동의 식당 ‘한남북엇국’의 후원으로 취약계층 가구에 식사 18인분을 전달하고 안부를 살폈다.한남동 주민센터는 앞으로도 정기적인 교류를 통해 취약계층의 위기 징후를 조기 발견하고, 사회적 고립을 예방할 계획이다.김경대 구청장은 “고독사 예방은 개인의 어려움을 넘어 지역사회가 함께 풀어가야 할 과제”라며 “도움이 필요한 이웃을 먼저 찾아 살피는 적극적인 돌봄으로 지역사회 안전망을 강화해 나가겠다”라고 말했다.김주연 기자