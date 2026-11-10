강서구립합창단이 선사하는 ‘가을밤 힐링’

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12일 강서아트리움에서 정기연주회


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강서구립합창단 정기연주회 포스터
강서구립합창단 정기연주회 포스터


서울 강서구는 오는 12일 강서아트리움 아리홀에서 ‘제22회 강서구립합창단 정기연주회’를 연다고 10일 밝혔다.

2000년 창단된 강서구립합창단은 지역 축제와 각종 경연대회에 참여하며 문화예술 발전과 주민 화합에 기여해 왔다. 이번 연주회는 라틴어로 ‘평화로운 도시, 강서’를 뜻하는 ‘우릅스 플라치다, 강서(Urbs Placida, Gangseo)’를 주제로 열린다. 현대 가곡부터 드라마·영화 음악까지 다양한 장르의 12곡을 선보일 예정이다.

우선 미국의 대표적인 민요인 ‘셰넌도어(Shenandoah)’부터 대중에게 친숙한 ‘넬라 판타지아’와 ‘아베 마리아’를 비롯해 ‘강물’, ‘아련’, ‘봄의 왈츠’ 등 현대 가곡 무대가 펼쳐진다. ‘드라마 속 케이팝과 유네스코 속 우리 민요’를 주제로 한 무대도 마련된다. ‘세월이 가면’, ‘그리움만 쌓이네’, ‘알 수 없는 인생’ 등 익숙한 대중가요와 전통 민요 ‘강강술래’를 합창으로 선보인다. 특별공연으로 강서심포니 오케스트라 산하 전문 현악 앙상블인 ‘강서심포니 스트링 콰르텟’이 모차르트의 명곡과 영화 ‘여인의 향기’ 삽입곡 등을 연주한다.

공연은 약 90분간 진행된다. 별도 예약 없이 선착순으로 무료 입장할 수 있다. 주민 누구나 관람할 수 있다.

진교훈 구청장은 “단원들이 정성껏 준비한 이번 연주회가 바쁜 일상을 살아가는 구민들에게 따뜻한 위로와 쉼이 되길 바란다”며 “가을밤 펼쳐지는 아름다운 화음과 함께 평화롭고 행복한 추억을 만드시길 기대한다”고 말했다.


김주연 기자
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