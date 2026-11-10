청년 아이디어로 성북 내일 바꾼다…15일 스타트업 축제

지하철 4호선 한성대입구역 성북천 분수마루



지난 6~7일까지 서울 성북구 성신여대에서 진행한 ‘인공지능(AI) 기반 지역문제 해결 해커톤’ 현장에서 학생들이 대화하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 15일 지하철 4호선 한성대입구역 성북천 분수마루에서 ‘2026 SB 스타트업 네트워킹 페스티벌’을 연다고 10일 밝혔다.축제는 구가 주관하고 고려대·국민대·동덕여대·서경대·성신여대·한성대 등 6개 대학이 공동 주최한다.축제는 퓨전국악팀 ‘물결’의 식전 공연으로 막을 올린다. 개막식에서는 ‘SB 성북클러스터’ 업무협약 체결식을 진행한다. 각 기관은 대학 기반 시설과 지역 자원을 연계해 청년 창업과 성장을 지원하고 창업생태계 조성에 협력할 예정이다.이날 행사에서는 ‘인공지능(AI) 기반 지역문제 해결 해커톤’의 성과도 공개한다. 지난 6~7일 진행한 해커톤에는 6개 대학 학생과 지역 청년 54명이 10개 팀을 구성해 참여했다. 참가자들은 교육·자치, 환경·안전, 도시·교통, 문화·관광, 경제·일자리 등 5개 분야에서 AI를 활용해 구의 지역 현안을 해결하기 위한 애플리케이션(앱)과 웹 서비스를 구현했다.해커톤 인기상은 13~14일 성북천 분수마루에서 열리는 결과물 전시 기간에 주민투표로 뽑는다. 주민들은 전시물에 부착된 QR코드에서 각 팀의 서비스를 확인하고 투표에 참여할 수 있다.행사장에서는 휴머노이드 로봇, 생성형 AI 프롬프트 마켓플레이스, 친환경 소재 반려동물용품 등 대학 창업기업의 아이템도 둘러볼 수 있다. 해커톤 결과물 전시를 비롯해 포토존, 전통놀이 등 다양한 프로그램도 마련했다.이승로 구청장은 “구는 서울에서 대학이 가장 많은 대학도시로 이번 행사를 통해 청년의 아이디어가 창업으로 이어지고 그 성과가 다시 지역으로 돌아오는 지역 창업생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자