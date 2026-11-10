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청년 아이디어로 성북 내일 바꾼다…15일 스타트업 축제

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지하철 4호선 한성대입구역 성북천 분수마루


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지난 6~7일까지 서울 성북구 성신여대에서 진행한 ‘인공지능(AI) 기반 지역문제 해결 해커톤’ 현장에서 학생들이 대화하고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 15일 지하철 4호선 한성대입구역 성북천 분수마루에서 ‘2026 SB 스타트업 네트워킹 페스티벌’을 연다고 10일 밝혔다.

축제는 구가 주관하고 고려대·국민대·동덕여대·서경대·성신여대·한성대 등 6개 대학이 공동 주최한다.

축제는 퓨전국악팀 ‘물결’의 식전 공연으로 막을 올린다. 개막식에서는 ‘SB 성북클러스터’ 업무협약 체결식을 진행한다. 각 기관은 대학 기반 시설과 지역 자원을 연계해 청년 창업과 성장을 지원하고 창업생태계 조성에 협력할 예정이다.

이날 행사에서는 ‘인공지능(AI) 기반 지역문제 해결 해커톤’의 성과도 공개한다. 지난 6~7일 진행한 해커톤에는 6개 대학 학생과 지역 청년 54명이 10개 팀을 구성해 참여했다. 참가자들은 교육·자치, 환경·안전, 도시·교통, 문화·관광, 경제·일자리 등 5개 분야에서 AI를 활용해 구의 지역 현안을 해결하기 위한 애플리케이션(앱)과 웹 서비스를 구현했다.

해커톤 인기상은 13~14일 성북천 분수마루에서 열리는 결과물 전시 기간에 주민투표로 뽑는다. 주민들은 전시물에 부착된 QR코드에서 각 팀의 서비스를 확인하고 투표에 참여할 수 있다.

행사장에서는 휴머노이드 로봇, 생성형 AI 프롬프트 마켓플레이스, 친환경 소재 반려동물용품 등 대학 창업기업의 아이템도 둘러볼 수 있다. 해커톤 결과물 전시를 비롯해 포토존, 전통놀이 등 다양한 프로그램도 마련했다.

이승로 구청장은 “구는 서울에서 대학이 가장 많은 대학도시로 이번 행사를 통해 청년의 아이디어가 창업으로 이어지고 그 성과가 다시 지역으로 돌아오는 지역 창업생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
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