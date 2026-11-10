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‘든든한 돌봄울타리’ 서대문… 1001명에 통합돌봄 지원

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방문진료와 식사·병원이동 연계
박운기 “존엄한 일상 이어가도록”


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박운기 서대문구청장


서울 서대문구는 올해 3월 통합돌봄 본사업 시행 이후 9월 말까지 돌봄이 필요한 주민 1001명을 발굴하고, 방문진료와 식사·병원 이동 등 3533건의 서비스를 연계했다고 10일 밝혔다.

북아현동에 사는 50대 남성은 중증 치매와 파킨슨병을 앓는 어머니를 돌보던 중 자신도 갑상샘암으로 수술과 항암치료를 받게 됐다. 구는 어머니에게 방문진료와 맞춤운동, 식사와 병원 이동 서비스를 연결했다. 덕분에 아들은 치료에 집중할 여유를 얻었다.

폐렴 치료를 마친 북가좌2동의 70대 주민도 도움을 받았다. 구는 중증 장애가 있는 아들과 생활하는 이 주민에게 퇴원 후 이동과 식사, 주거환경 개선 등을 지원했다.

구는 정부의 통합돌봄 정책 시행에 따라 65세 이상 노인뿐 아니라 65세 미만 중증장애인에게도 서비스를 확대·제공하고 있다.

박운기 구청장은 “주민들이 동네에서 존엄한 일상을 이어갈 수 있도록 든든한 돌봄의 울타리가 되겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-11-11 19면
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