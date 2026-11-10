금천 정신건강관리에 복지부 ‘엄지척’

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관계기관 연계 지원 높은 평가
최기찬 청장 “지원 강화할 것”


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서울 금천구 독산1동주민센터 안에 있는 정신건강복지센터.
금천구 제공


서울 금천구는 보건복지부 주관 ‘2026년 지역사회 정신건강복지센터 평가’에서 구정신건강복지센터가 최우수 등급인 ‘S등급’을 받았다고 10일 밝혔다.

금천구정신건강복지센터는 전국 평균인 84.3점보다 훨씬 높은 93.2점을 받았다. 특히 사례관리 활동은 10점 만점에 9.1점으로 전국 평균(6.7점)보다 2.4점 높았다.

센터에서 정신질환자의 건강 상태와 생활 여건을 살펴 필요한 상담과 서비스를 제공하고 관계 기관과 연계해 계속 지원한 점이 높은 평가를 받았다.

센터는 대상자와 신뢰 관계를 쌓고 건강 상태와 치료 이력, 가족관계 등을 종합해 살펴 각자의 상황과 필요에 맞는 지원 계획을 세우고 있다.

최기찬 구청장은 “S등급 획득은 주민의 정신건강 증진과 정신질환자의 회복을 위해 노력해 온 센터 직원들과 관계기관의 성과”라며 “주민이 필요한 정신건강 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.


송현주 기자
2026-11-11 19면
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