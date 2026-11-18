고척돔 지붕 트러스 연결부 23곳 변형… 보강 부위도 지지력 부족

서울시, GTX-B 급기구 부지 사용료 3억 6000만원 감면안 통과시켜 주민 불안 가중

“고유 권한 아니어도 안전 책임 있어… 검증·대안 협의 나서야”



지난 17일 열린 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언을 하는 김미주 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 김미주 의원(구로1, 더불어민주당)은 지난 17일 열린 제340회 정례회 본회의 5분 자유발언을 통해 고척스카이돔 인근에 예정된 GTX-B 12번 급기구 수직구 공사가 돔 구조물과 관람객 안전에 미칠 영향을 검증하고, 서울시가 관계기관과의 대안 협의에 책임 있게 나설 것을 촉구했다.고척스카이돔은 프로야구 경기와 대형 공연이 연중 열리는 서울의 대표적인 문화·체육시설이다. 지난 8월 기준 누적 관람객이 1000만명을 넘어섰으며, 행사가 열리는 날에는 약 1만 6000명의 관람객이 한꺼번에 몰린다. 그런데, 최근 고척스카이돔 정밀안전진단에서 지붕 철골 트러스 연결부 23개소의 꺾임 변형이 확인됐다. 감사원은 정밀안전진단 과정에서 구조해석이 실제와 다른 방식으로 진행됐고, 이미 보강한 트러스 연결부에서도 지지력이 부족하다고 지적했다. 이에 따라 서울시설공단은 한국강구조학회에 추가 검증을 의뢰한다.문제는 고척돔 바로 옆 풋살장이 GTX-B 12번 급기구 설치 예정지라는 점이다. 김 의원은 수직구 굴착 과정에서 발생할 수 있는 진동과 지반 변위·침하가 고척돔의 기초와 지붕 구조체에 미칠 영향이 충분히 검증돼야 한다고 강조했다. 서울시설공단 한국영 이사장도 교통위원회 행정사무감사에서 수직구 공사가 고척돔 관람객 안전에 영향을 미칠 수 있다는 점을 인정했다.급기구 설치 예정지인 풋살장은 단순한 유휴부지가 아니라, 대규모 경기나 공연이 열리는 날 관람객의 대기와 인파 분산, 비상시 대피를 책임지는 핵심 안전 공간이다.감사원 감사에 따르면 영국과 국제축구연맹(FIFA) 등은 관람객 대피 시간 기준을 8분 이내로 규정하고 있으나, 서울시설공단은 고척스카이돔의 대피 시간을 50분으로 자체 설정했다. 실제 대피 시뮬레이션에서도 관객 전원이 빠져나오는 데 17분에서 22분이 소요되는 것으로 나타났다.김 의원은 “현재도 대규모 인파의 신속한 대피에 문제가 제기되고 있는데, 관람객의 대기·대피 공간인 풋살장까지 대형 굴착 공사장이 된다면 고척돔의 안전한 운영을 담보하기 어렵다”며 “수직구 굴착이 돔 구조물과 관람객 대피 동선에 미칠 영향을 함께 검증해야 한다”고 지적했다.앞서 서울시는 지난 3월 공유재산심의위원회를 열어 주식회사 지티엑스비의 고척돔 인근 급기구 공사를 위한 해당 부지 사용료 3억 6000여만 원 감면안을 의결했다. 이는 최종 부지 사용 허가가 아님에도, 주민과 사업시행자에게 서울시가 부지 사용을 사실상 승인한 것으로 오인될 여지를 낳았다. 실제로 서울시가 풋살장 이용 예약을 기습적으로 제한하면서 공사 강행 우려로 주민 불안이 커졌으나, 김 의원이 관계 부서에 문제를 제기한 끝에 예약 제한 조치가 해제됐다.김 의원은 “급기구 위치를 결정하고 실시계획을 승인한 주체가 서울시는 아니라는 점을 알고 있다”면서도 “그렇다고 서울시민과 고척돔 이용객의 안전을 책임져야 할 서울시의 역할까지 사라지는 것은 아니다”라고 강조했다. 이어 “독립적인 전문기관을 통해 수직구 굴착이 고척돔 구조물과 관람객 대피 동선에 미칠 영향을 검증해야 한다”며 “검증은 현 위치에서 공사를 강행하기 위한 명분이 아니라 안전을 확보하기 위한 최소한의 장치가 돼야 한다”고 말했다.끝으로 김미주 의원은 “서울시는 사업 권한이 없다는 이유로 물러서 있을 것이 아니라 국토교통부와 사업시행자 등 관계기관과 적극적으로 협의해야 한다”며 “오세훈 시장이 시민 안전을 최우선에 두고 안전 검증과 대안 협의에 책임 있게 나서달라”고 촉구했다.류정임 리포터