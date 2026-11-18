

추미애 경기도지사 SNS 캡처

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대학수학능력시험 당일(19일) 곳에 따라 눈 또는 비가 예보된 가운데 추미애 경기도지사가 수험생들의 교통 불편이나 안전사고가 없도록 철저한 대비를 지시했다.추 지사는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “기상청에 따르면 오늘과 내일 경기도 내 지역에 따라 비 또는 눈이 예상되고 시험 당일 아침 최저기온이 영하 4도(바람에 의해 체감온도 더 낮음)에 이를 것으로 전망된다”며 “경기도 내 수험생들의 원활한 시험 응시가 가능할 수 있도록 수험생 편의 및 안전 관련 도지사 특별 지시사항”을 통보했다.지시 사항은 ▲ 시험장 주변 및 주요 도로와 교량, 터널 입출구, 그늘진 도로 구간 등 취약 지역 및 제설함 등 선제적 사전 점검 실시 ▲ 시험 당일 기상 상황 및 노면 결빙 여부 등을 철저히 모니터링 후 필요 시 제설제 사전 살포 등 예방 조치 및 관계기관 간 협조 체계 유지를 통해 수험생 도로 안전 확보에 만전을 기할 것 ▲ 수험생·감독관·학부모 등의 이동에 따른 이동 편의 및 교통 혼잡 방지를 위해 도, 도 공공기관, 도의회, 시·군 소속 공무원 및 직원의 출근 시간 조정을 적극 이행할 것(오전 9시→오전 10시) ▲ 대학수학능력시험 종료 이후 많은 학생들이 번화가 등으로 집중될 것으로 예상됨에 따라 인파 밀집이 우려되는 지역에 대한 사전 점검과 현장 순찰 강화 등을 통해 안전사고를 방지할 것 등이다.추 지사는 지난 11일 경기도청 재난안전제1상황실에서 ‘겨울철 경기도민안전 종합관리대책 점검회의’를 주재해 대설·화재·취약계층 보호 등 도민 일상과 직결된 모든 겨울철 재난안전 대비태세를 점검한 바 있다.안승순 기자