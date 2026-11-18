발간 결재도 없이 먼저 공개한 주택백서… ‘절차 무시’ 질타

정비구역 지정 통계는 제각각, 해제는 조건 다른 1년 대 9년 비교

“통계는 객관적이어야”… 원자료 공개 및 백서 수정본 제출 요구



지난 3일 제340회 정례회 주택실 행정사무감사에서 명노준 주택실장에게 백서 발간 경위를 질의하는 한기영 의원. 서울시의회 제공

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서울시가 지난 20년간의 주택공급정책을 평가하겠다며 공개한 주택백서 자료가 발간 절차를 제대로 갖추지 않았을 뿐 아니라, 전임 시정의 실적을 축소하는 방향으로 통계를 구성했다는 지적이 제기됐다.서울시의회 주택공간위원회 한기영 의원(더불어민주당·마포2)이 서울시의 주택백서 발표자료를 정조준했다. 한 의원은 지난 3일 열린 제340회 정례회 주택실 행정사무감사에서 시가 지난달 16일 배포한 ‘서울 주택 공급정책 20년의 평가와 성찰’ 백서 발표자료(이하 백서)의 신뢰성을 집중적으로 따져 물었다.감사장에서 지적한 내용과 시간 관계상 다 다루지 못한 내용을 종합하면 다음과 같다.▲ 서울시는 백서를 ‘발간한다’고 먼저 발표했지만, 정작 백서를 만들겠다는 내부 결재는 받지 않았다. 절차가 거꾸로 된 것이다.▲ 같은 백서 안에서 2016~2020년 정비구역 지정 건수를 한쪽에는 ‘0건’, 다른 쪽에는 ‘77곳’으로 적었다. ‘0건’은 정비사업 유형 중 당시 주거정비지수제가 적용된 일반 주택재개발만 센 숫자인데도 기준을 밝히지 않아, 5년간 정비구역 지정이 전혀 없었던 것처럼 보이게 했다.▲ 해제 실적을 비교하면서 해제 제도가 없던 2011년 1년 치(31곳)와 제도가 생긴 뒤 9년 치(389곳)를 나란히 놓고 ‘팩트체크’라고 이름 붙였다. 기간도 제도도 다른 숫자를 단순 비교한 것이다.▲ 389곳 전체를 “비상식적 방식”의 해제로 규정했지만, 이 중 83%는 주민 요청이나 법정 기한에 따라 법대로 해제된 곳이다. 주민의견조사로 해제된 264곳을 문제 삼으면서 발표자료에서 지적한 사례는 6곳(2.3%)에 불과하다.▲ “389곳 해제, 약 43만호 공급 기회 상실”을 주장하면서 발표 당시 43만호를 어떻게 계산했는지는 밝히지 않았다. 해제구역 중 177곳(45.5%)에서는 이미 사업이 다시 추진되고 있다.한 의원은 이번 행정사무감사에서 확인한 서울시 주택공급정책의 문제점을 3편에 걸쳐 연재한다. 1편인 이번 보도자료는 주택백서의 발간 절차와 전임 시정 평가의 문제를, 2편은 31만호 착공 목표의 실현 가능성과 공공임대 실적을, 3편은 31만호 목록에 포함된 정비구역의 해제 기한(일몰기한) 관리 실태를 다룬다.서울시는 지난 10월 16일 정비사업 389곳 해제, 도시재생 1조 이상 투입 결과, 공급기반 붕괴·매몰된 혈세… 서울시 과거 반성문 썼다는 제목의 보도자료를 배포하고 백서 발간을 예고했다. 보도자료에는 61쪽 분량의 PPT 자료가 첨부됐다. 명노준 서울시 주택실장은 같은 자료를 통해 해당 백서가 과거 사례를 정확한 통계와 근거로 조사한 결과물이라고 강조했다.그러나 이날 감사에서 드러난 백서의 실체는 시의 발표와 달랐다. 먼저 한 의원은 보도자료에 첨부된 PPT가 백서 본문인지 물으며 질의를 시작했다. 이에 명 실장은 백서가 아직 작성 과정에 있으며 첨부한 PPT는 이를 설명하기 위한 자료라고 답했다. 이어 백서는 11월 중 정식 발간할 예정이라고 덧붙였다.백서 제작 방침을 언제 결재했느냐는 한 의원의 추궁에는 별도의 결재 문서는 없으며 작성을 마친 뒤 최종 결재를 받을 예정이라는 답변이 돌아왔다. 결국 기관의 공식 기록인 백서를 발간하겠다고 대외에 먼저 공표해 놓고 정작 추진 방침에 대한 결재 절차는 생략한 셈이다. 한 의원은 백서를 내겠다고 발표부터 해 놓고 정작 백서를 만들겠다는 결재는 없었다며 발간 방침 결재도 없이 발표부터 앞세우는 행정을 시민들이 어떻게 이해하겠느냐고 강하게 질타했다.수치의 정확성도 확인되지 않았다. 앞서 서울시가 “정확한 통계와 근거”를 강조한 것과 달리, 한 의원이 백서 수치에 오류가 없다고 확신하느냐고 묻자 주택실은 “그래서 검수가 필요하다”고 답했다. 한 의원이 “검수도 거치지 않은 자료로 보도자료를 낸 것이냐”고 되묻자, 주택실은 발표자료는 검증을 거쳤다면서도 세부 내용에 대해서는 분명한 답을 내놓지 못했다. 수치에 오류가 있으면 책임을 지겠느냐는 질의에는 “책임져야 될 사항이 있으면 책임져야 한다”고 답했다.보도자료의 성격도 도마에 올랐다. 서울시는 보도자료 제목을 ‘서울시 과거 반성문 썼다’로 달았다. 그러나 부제에서는 2012~2020년 정비구역 해제를 ‘공급 단절의 정책적 과오’로 규정했고, 본문에서는 ‘박원순 시정’을 직접 거론했다. 제목은 서울시 스스로의 반성이지만, 내용은 전임 시장의 정책에 대한 평가라는 것이 한 의원의 지적이다.특히 이 보도자료의 담당자란에는 주거정비과장을 비롯한 주택실 8개 부서 과장·센터장의 이름이 올랐다. 전임 시장의 정책을 ‘과오’로 규정한 자료를 실무 부서장들의 이름으로 낸 것이다.정책을 결정한 시장은 떠나도, 정책을 집행한 공무원 조직은 남는다. 당시 정비구역 해제와 도시재생을 실제로 집행한 것은 서울시 공무원 조직이었다. 그런데 같은 조직이 시장이 바뀐 뒤 그 정책을 전임 시정의 ‘과오’로 규정했다.한 의원은 “전임 시장을 깎아내리는 자료에 실무 과장들 이름까지 올려 발표하는 것은 처음 본다”며 “아무리 그래도 행정기관으로서 최소한 지켜야 할 선은 있다”고 지적했다.한 의원은 전임 시정의 정비구역 지정 실적은 축소하고 해제 실적은 부풀리는 방향으로 백서 수치가 왜곡됐다고 꼬집었다. 한 의원이 핵심적으로 문제 삼은 대목은 크게 네 가지로 압축된다. 우선 첫 번째로 꼽힌 것은 동일한 백서 내부에서조차 같은 기간을 다룬 수치가 서로 엇갈린다는 점이다.백서 42쪽은 “2016년부터 2020년까지 5년간 신규지정 ‘0건’”이라고 적은 반면, 37쪽과 보도자료 부제는 같은 기간 구역지정을 “77곳”으로 표기했다. 한 의원이 서울열린데이터광장의 ‘서울시 정비사업 추진현황’(2026년 6월 말 기준)을 분석한 결과, 2016~2020년에 처음 구역 지정돼 현재까지 추진 중인 구역만 65곳(재건축 43곳, 도시정비형 재개발 20곳, 주택정비형 재개발 2곳)에 달했다. 이후 해제되거나 준공돼 목록에서 빠진 구역을 감안하면 실제 지정 건수는 이보다 많을 수 있다.주택실은 42쪽의 ‘0건’이 주거정비지수제가 적용된 일반 주택재개발의 신규지정만 집계한 수치라고 해명했다. 이에 한 의원은 “같은 기간 재건축 등 다른 사업 유형의 정비구역은 65곳 이상 새로 지정됐는데, 그중 주거정비지수제가 적용된 일반 주택재개발 신규지정만 떼어 내 ‘0건’으로 내세웠다”며 “담으려면 전체를 다 담았어야 한다”고 지적했다. 이어 “시민들은 재건축과 재개발을 구분해 보지 않는다”며 “적어도 ‘일반 재개발 신규지정’이라고 정확히 쓰거나 각주라도 달았어야 했다. 지금처럼 표기하면 시민들은 5년 동안 정비구역 지정이 한 건도 없었던 것으로 받아들일 수밖에 없다”고 꼬집었다.둘째, 정비구역 해제 실적을 비교하면서 서로 다른 제도 아래의 수치를 나란히 놓았다. 백서 44쪽은 ‘팩트체크’ 표시를 달고 “오세훈 시장(2011년) 808곳 중 31곳(4%)”과 “박원순 시장(2012~2020년) 683곳 중 389곳(57%)”의 해제 실적을 비교했다. 그러나 사업 지연이나 주민 요청에 따라 정비구역을 해제하는 제도는 2012년 2월 ‘도시 및 주거환경정비법’ 개정으로 처음 도입됐다. 이때 두 가지 해제 방식이 생겼다. 하나는 사업이 단계별 기한 안에 진척되지 않으면 구역을 해제하는 ‘일몰제’이고, 다른 하나는 토지등소유자 과반수 등이 동의해 추진위원회·조합의 승인·인가를 취소하고 구역을 해제하는 ‘주민 요청 해제’다.백서 스스로도 이를 인정하고 있다. 백서 26쪽은 2011년 8월 국토해양부의 제도개선안 보도를 소개하며 “2012.1월 ‘도정법’ 개정시행”으로 “정비구역 해제근거”가 마련됐다고 적고 있다(개정법은 2012년 2월 1일 공포).백서가 오 시장 시절인 2011년의 실적으로 내세운 31곳은 정작 본인들이 44쪽에서 사업이 진행되지 않는 정비예정구역 해제라고 설명하고 있다. 아직 정비구역으로 정식 지정조차 되지 않은 예정구역을 정리한 것에 불과해, 법 개정 이후 도입된 일몰제나 주민 요청 해제와는 성격 자체가 전혀 다르다.두 시기 모두 해제 결정에 행정적 판단이 개입된 점은 같다. 그러나 일몰제나 주민 요청 해제라는 제도가 아예 없던 1년과 이 제도들이 본격 가동된 뒤의 9년을 동일한 잣대로 비교하는 것은 지나치게 편파적이다. 실제로 백서 26쪽 그래프를 보면 전체 해제의 75퍼센트에 달하는 292곳이 법 개정 직후인 2012년부터 2015년 사이에 집중됐다. 비교 대상의 기간 자체가 1년과 9년으로 크게 차이가 나므로, 단순 수치가 아닌 연평균으로 환산해 비교하면 31곳 대 43곳 수준에 그친다.한 의원은 “법이 바뀌어 일몰제가 생기면서 그 직후 해제가 몰린 것”이라며 “제도가 달라졌다는 설명 한 줄 없이 기간도 다른 숫자를 나란히 놓고 ‘팩트체크’라고 붙인 것은 사실 확인이 아니라 사실 왜곡”이라고 지적했다.이에 주택실은 정비구역 해제를 누가 시작했느냐를 두고 논란이 있어 이를 백서로 정리하려 한 것이라는 취지로 답했다. 실제로 백서 44쪽 상단에는 “구역해제는 박원순 시장이 아니라 오세훈 시장부터 시작했다는데…”라는 문구가 적혀 있다. ‘해제는 오세훈 시장 때 시작됐다’는 주장을 반박하려고 1년 치와 9년 치를 나란히 놓은 비교표를 만든 것이다.한 의원은 “백서가 시민에게 전하는 메시지는 ‘박원순 시장은 한 것이 없고 오세훈 시장은 잘했다’는 것밖에 없다”며 “시민에게 정확한 정보를 알리겠다는 백서가 시민의 눈높이가 아니라 시장의 눈높이에 맞춰져 있다”고 질타했다. 이어 “통계는 기준과 비교 대상을 분명히 해, 누가 봐도 객관적이고 논리적이어야 한다”고 강조했다.셋째, 법정 절차에 따른 해제까지 일괄적으로 “비상식적”이라고 규정했다. 백서 28쪽은 해제된 389곳 전체를 “비상식적 방식”으로 해제됐다고 규정했다. 그러나 이 가운데 83%인 323곳은 법에 정해진 절차를 거쳐 해제됐다. 264곳은 주민들이 해제를 요청해 주민 의견을 조사한 뒤 해제했고, 59곳은 법이 정한 기한 안에 사업이 진척되지 않아 해제(일몰제)했다. 백서 28쪽 도식도 이 두 유형의 근거를 ‘법’으로 표시하고 있다.백서는 주민의견조사로 해제된 264곳 전체를 “오류가 있고, 충분한 연락 노력 없는 주민의견조사”로 해제된 곳이라고 규정했다. 그러나 실제로 문제를 보여주기 위해 발표자료에 든 사례는 장위15·신길1·장위8·장위9·장위11·홍은1 등 6곳(2.3%)에 불과하다. 주민에게 우편을 제대로 보내지 않았거나(장위15), 투표율이 12%에 그쳤는데도 해제한(신길1) 사례 등이다. 나머지 258곳에 어떤 문제가 있었는지는 제시되지 않았다.한 의원은 “절차에 문제가 있었던 구역이 있다면 그 구역을 하나하나 밝혀 검증하면 될 일”이라며 “6곳의 사례만으로 법에 따라 해제된 264곳 전체를 ‘비상식’이라고 낙인찍는 것은 통계가 아니라 여론몰이”라고 비판했다.넷째, “389곳 해제로 약 43만호의 공급 기회를 상실했다”는 주장도 근거가 충분하지 않다. 백서 27쪽에 따르면 해제구역 389곳 가운데 59%인 230곳은 추진위원회나 조합 등 추진주체가 구성되기 전에 해제됐다. 이 중 189곳(48.6%)은 정비구역으로 지정되기도 전인 정비예정구역 단계였고, 사업시행인가까지 진행된 곳은 11곳(2.8%)에 그쳤다. 절반 가까이가 정비구역 지정 이전 단계였던 만큼, 43만호를 ‘확정된 공급 물량의 상실’로 보기는 어렵다.서울시 보도자료 스스로도 전체 해제구역 389곳 가운데 45퍼센트가 넘는 177곳에서 정비사업이 재추진되고 있음을 인정했다. 이는 해당 구역들에서 주택 공급 기회가 완전히 소멸한 것이 아니라 사업 속도만 지체되었음을 뜻한다. 한 의원은 해제구역의 절반에 육박하는 곳에서 사업이 다시 굴러가고 있는데도 이를 전부 공급 기회의 상실로 단정하는 것은 합리적이지 않다며 적어도 이들 구역만큼은 기회 상실이 아닌 단순 지연으로 평가해야 한다고 일침을 놓았다.한 의원은 이번 지적이 주택공급 확대에 반대하는 것이 아니라는 점을 분명히 했으며 “본 의원은 주택공급 확대에 전적으로 찬성한다. 문제는 공급정책이 아니라 그 정책을 설명하는 자료”라며 “백서는 시민이 정책을 판단하는 근거가 되는 공식 기록인 만큼, 수치마다 원자료와 산출 기준을 공개해 누구나 검증할 수 있어야 한다”고 말했다.이에 따라 한 의원은 주택실에 ▲백서 수치의 원자료와 산출 기준 공개 ▲오류를 바로잡은 수정본의 의회 제출 ▲수정 전까지 해당 자료의 홍보 활용 중단을 요구했다.끝으로 한기영 의원은 “주택실이 집중해야 할 일은 지난 시정을 깎아내리는 것이 아니라 시민의 주거 불안을 덜어주는 것”이라고 강조하며 마무리했다.한편, 백서는 여기서 그치지 않고 현 시정의 주요 성과 과제로 2031년까지 31만호 착공 목표와 공공임대 41만호 달성 계획을 함께 제시했다. 이에 대해 한 의원은 과연 이 두 가지 수치가 현실적으로 실효성이 있는 숫자인지 조목조목 따져 물었으며, 그 구체적인 검증 결과는 이번 연재의 2편에서 상세히 다뤄진다.류정임 리포터