연구원·기후테크 기업 입주



강원도 기후변화 대응 복합센터

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강원도가 기후변화를 연구하고, 기후테크 산업을 육성할 거점시설인 기후변화 대응 복합센터를 건립했다.도는 18일 복합센터 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 복합센터는 동내면 신촌리 9371㎡ 부지에 지상 2층 연면적 3145㎡ 규모로 지어졌다. 2020년 기본계획 수립한 뒤 실시설계, 건설기술 심의, 건축허가 등의 절차를 거쳐 지난 8월 말 완공했다.주요 시설은 교육·전시·체험·홍보실, 도서관, 창업보육실, 연구·업무공간 등이다. 복합센터 건립에는 한강수계관리기금 105억원과 도비 70억원 등 총 175억원이 투입됐다.복합센터에는 한국기후변화연구원이 입주해 기후변화를 조사, 연구하며 중장기 대응 전략을 수립하는 싱크탱크 역할을 한다.기후테크 기업과 연구소 8~9곳도 복합센터에 입주한다. 기후테크는 기후와 기술의 합성어로 수익을 창출하면서 기후변화 문제를 해결하는 데 도움을 주는 혁신기술을 가리킨다.도는 복합센터가 민·관·산·학·연 협력 네트워크를 강화해 기후변화에 보다 체계적이고 종합적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.신원철 도 경제부지사는 “복합센터는 강원지역 기후변화에 대응하는 역량을 높이는 선도모델이 될 것”이라고 말했다.춘천 김정호 기자