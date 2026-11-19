농업기술원, 특허출원 상품화



경남산 파파야를 활용한 숙취 해소 제품

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경남산 파파야를 활용한 숙취 해소 제품이 출시된다. 과육과 껍질의 가공 가능성을 확인한 경남농업기술원이 숙취 해소 관련 기능성을 활용한 제조 기술을 개발하고 지역기업과 상품화에 나섰다.경남농기원은 파파야를 원료로 한 숙취 해소 제품 제조 기술을 개발해 특허출원을 마쳤다고 18일 밝혔다. 지역기업 진주도원에 기술 이전을 추진하고 있으며 이달 중 스틱형 제품을 선보일 예정이다.진주도원은 지역 농산물로 전통주 ‘진주복숭아주’를 생산하고 진주성 상권에서 매장을 운영하는 기업이다.이번 기술은 국내 소비 기반이 충분히 형성되지 않은 파파야의 가공 활용도를 높여 농가 판로를 넓히고 지역 가공산업을 활성화하고자 개발됐다. 경남에서는 진주를 중심으로 시설하우스에서 파파야를 재배 중이다.농기원이 파파야의 성분과 가공 활용성을 분석한 결과, 과육에는 수분과 포도당·과당 등 당류가 풍부해 음료와 젤리 원료로 활용할 수 있는 것으로 나타났다. 껍질에는 식이섬유와 칼슘·마그네슘 등 무기성분이 풍부해 가공 소재로 활용할 가능성도 확인했다.농기원은 특히 파파야의 알코올 대사 관련 효소 활성과 항산화 특성을 평가해 알코올 탈수소효소(ADH)와 아세트알데히드 탈수소효소(ALDH)의 활성 증진 가능성을 확인하고 이를 활용한 숙취해소제 제조 기술의 특허출원을 마쳤다.박여옥 농기원 박사는 “지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.진주 이창언 기자