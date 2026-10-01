신사 나로수길·세곡사거리… 강남, 골목형상점가 7곳 지정

5→12곳… 온누리상품권 가맹도

김현기 청장 “소상공인 지원기반”



김현기 서울 강남구청장

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서울 강남구는 골목상권 경쟁력을 끌어올리기 위해 골목형상점가 7곳을 신규 지정했다고 30일 밝혔다. 이로써 골목형상점가는 5곳에서 12곳으로 늘어났다. 골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹 등록이 가능해지고, 중소벤처기업부·서울시 등이 추진하는 공모 사업에 참여할 수 있다.새로 지정된 곳은 △신사동 한강가는길 골목형상점가 △신사 나로수길 골목형상점가 △신사 다로수길 골목형상점가 △현대미가 골목형상점가 △미도종합상가 골목형상점가 △못골쟁골한옥마을 골목형상점가 △세곡사거리 상가번영회 골목형상점가 등이다.신사동은 한강가는길·나로수길·다로수길 등 3개 상권이 새롭게 편입됐다. 삼성동과 대치동의 상업 밀집 지역은 물론 자곡·세곡동 생활권 상권까지 확대됐다. 기존 청담동 골목형상점가는 인접 상권을 포함해 지정 구역을 확대했다.김현기 구청장은 “이번 조치로 더 많은 소상공인이 온누리상품권 가맹과 상권 지원 사업에 참여할 수 있는 기반이 마련됐다”고 말했다.김동현 기자