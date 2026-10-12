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10주년 맞은 ‘관악강감찬축제’, 오는 16~18일 찾아온다

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‘투모로우 강감찬 - 미래를 열다’…낙성대공원 일대

서울 관악구는 오는 16∼18일 낙성대공원 일대에서 10주년을 맞은 역사문화축제 ‘관악강감찬축제’를 연다고 12일 밝혔다. ‘투모로우 강감찬 - 미래를 열다’를 주제로, 1000년 전 청년 강감찬이 꿈꾼 미래와 오늘날의 청년·시민이 함께 만들어 갈 내일을 잇는다. 지난해 축제 때 20만여 명이 찾을 만큼 호응이 컸다.


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관악강감찬축제 사전 홍보 ‘어디서나 강감찬’
박준희(가운데 줄 왼쪽 다섯번째) 서울 관악구청장이 지난 6일 구청 앞에서 ‘2026 관악강감찬축제’를 홍보하고 있다.
관악구 제공


16일 안국사에서 ‘강감찬 장군 추모 제향(祭享)’으로 막이 오른다. 이어 힙합 뮤지션 다이나믹듀오, 신스와 대학 힙합 동아리가 함께하는 ‘청년 드림콘서트’가 열린다. 17일에는 역사 강사 설민석의 토크쇼 ‘붓으로 나라를 구한 남자, 강감찬’과 ‘도전! 골든벨 퀴즈쇼’가 이어진다. 특별 공연 ‘강감찬, 별에서 오다’에선 무용과 연주, 공중 불꽃 등으로 강감찬 장군의 용기와 연대를 전한다.

18일은 ‘시민풍류제’와 함께 주민들이 공연과 전시·체험을 선보이는 ‘생활예술페스티벌’이 곳곳에서 펼쳐진다. 축제 기간에 관악 맛집과 빵집이 참여하는 ‘고려장터’ 등도 마련했다.

박준희 구청장은 “올해 관악강감찬축제를 새로운 10년의 출발점으로 삼아 대한민국을 대표하는 역사문화축제로 도약시키겠다”고 말했다.


김주연 기자
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