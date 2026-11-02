10개 학교와 함께, 중랑 ‘고등학교 진학박람회’ 개최

지역 10개 고등학교 참여

설명회 및 1대1 맞춤 상담



류경기 중랑구청장이 지난해 개최된 고등학교 진학 박람회에서 인사말을 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 지난달 30일 ‘2027학년도 중랑구 고등학교 진학박람회’를 개최했다고 2일 밝혔다. 고등학교 입학을 준비하는 학생과 학부모 500여명을 대상으로 진행했다.구 고등학교 진학박람회는 고교 진학을 앞둔 학생과 학부모에게 지역 학교의 진학 정보를 제공하고 학생의 적성과 소질에 맞는 학교를 선택할 수 있도록 돕기 위해 매년 운영 중이다.박람회에는 ▲면목고 ▲송곡고 ▲송곡관광고 ▲송곡여고 ▲신현고 ▲원묵고 ▲이화미디어고 ▲중화고 ▲태릉고 ▲혜원여고 등 10개 학교가 참여했다.현장에서는 방정환교육지원센터가 고등학교 선택에 필요한 핵심 정보와 전략을 안내했다. 이어 각 고등학교별 설명회로 학교별 교육과정과 특색 프로그램, 입학 정보 등을 소개했다.또한 1층 로비에는 학교별 진학·상담 부스가 마련돼 학생과 학부모들이 관심 있는 학교의 입학 정보와 진학 관련 궁금증을 일대일 맞춤 상담으로 해소할 수 있도록 했다. 방정환교육지원센터는 고등학교 최신 정보를 담은 자료집도 배부했다.류경기 구청장은 “학생과 학부모들이 다양한 고등학교의 교육과정과 진학 정보를 한자리에서 살펴보고 자신에게 맞는 학교를 선택하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들의 진로와 진학에 실질적인 도움이 될 수 있도록 시기에 맞춘 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.유규상 기자