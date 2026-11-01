강남, 새마을부녀회와 ‘사랑의 김장’ 나눔

취약계층 475가구·아동시설 전달



김현기(왼쪽 두 번째) 서울 강남구청장이 지난달 30일 강남구청에서 열린 ‘2026 사랑의 김장 담그기’ 행사에서 김치를 담그고 있다.

강남구 제공

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서울 강남구는 지난달 30일 구청 작은 주차장에서 강남구새마을부녀회와 함께 ‘2026 사랑의 김장 담그기’ 행사를 열었다고 1일 밝혔다.행사에는 강남구새마을부녀회를 비롯해 새마을협의회, 새마을청년회 회원 등 90여명이 참여했다. 김현기 구청장도 김장에 참여해 일손을 보탰다.참가자들은 행사 전날인 29일부터 양념과 재료를 준비하고, 30일 아침부터 김치를 담그고 포장했다. 마련한 김치는 10㎏씩 총 500박스로, 전체 물량은 5000㎏에 달한다. 봉사자들은 김장 준비부터 포장까지 모든 과정에 참여하며 이웃들에게 전달할 김치를 마련했다.김장에 사용된 배추는 구의 친선도시인 충북 괴산군에서 구매해 도농 상생의 의미도 더했다. 김치는 22개 동 주민센터를 통해 저소득 가정과 홀몸 어르신 등 취약계층 475가구와 아동복지시설 4곳에 전달됐다.김 구청장은 “쌀쌀한 날씨에도 매년 솔선수범해 이웃사랑을 실천해 주시는 새마을부녀회 회원들의 헌신에 감사드린다”며 “앞으로도 민관이 한마음으로 협력해 동행과 나눔의 가치를 확산하고 다 함께 성장하는 든든한 강남을 만들어 가겠다”고 말했다.김동현 기자