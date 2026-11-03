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이수페타시스, 대구국가산단에 공장 추가 신설

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시와 5000억 규모 투자 협약

반도체 기판 제조업체 이수페타시스가 대구국가산업단지에 5000억원을 들여 공장을 신설한다.

대구시는 2일 산격청사에서 추경호 시장과 최창복 이수페타시스 대표 등이 참석한 가운데 이수페타시스와 7공장 신설을 위한 투자협약을 체결했다.

이는 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 고성능 인쇄회로기판(PCB) 수요 증가에 선제 대응하기 위한 조치다. 고성능 PCB 중 ‘초고다층 인쇄회로기판’(MLB) 전문인 이수페타시스는 1972년 달성1차산단에서 설립된 이후 대구에서 생산기반을 지속적으로 확충해 왔다. 1~5공장은 달성1차, 6공장은 달성2차산단에 위치해 있다. 7공장은 달성 국가산단에 들어선다.

시는 기업 투자 일정에 맞춰 전력·용수 공급 및 폐수처리 등 기반시설 확충을 추진하고 원스톱 기업투자 지원체계를 통해 인허가를 신속 지원하기로 했다. 특히 국가산단 폐수처리장의 일일 처리용량을 기존 5000t에서 1만t으로 2배 확대한다. 또 반도체, 이차전지 등 첨단업종에서 발생하는 고농도 폐수 처리 부담을 완화하기 위해 처리공정 고도화를 진행한다.

시는 기업의 적기 투자를 돕기 위해 선행 투자보조금 정산 전이라도 후속 보조금을 신청할 수 있도록 제도 개선도 추진할 방침이다.

최 대표는 “투자 일정에 맞춰 기반시설 공급하겠다는 시의 강력한 의지와 신속한 행정 지원이 투자 결정의 결정적 요인이었다”고 귀띔했다.

추 시장은 “AI 시대가 열어준 성장 기회를 발판 삼아 이수페타시스가 누구도 넘볼 수 없는 강력한 ‘경제적 해자’를 갖춘 기업이 되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

대구 민경석 기자
2026-11-03 19면
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