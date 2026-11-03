김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, 평생교육사협회 경기지부와 정책 간담회 개최



▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장과 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 2일 (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 마친 뒤 정책 제안서를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 2일(월) (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 열고, 경기도 내 평생교육 추진체계를 점검하는 한편 지역 평생학습을 활성화하기 위한 해법을 모색했다.이날 간담회에는 김용성 위원장과 함께 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 배석했으며, 협회에서는 기태한 경기지부장을 포함해 시·군 지회장 및 임원진이 참석해 일선 현장의 당면 과제들을 전달했다.이 자리에서는 최근 경기도가 추진 중인 조직개편안에서 기존 ‘미래평생교육국’의 명칭을 ‘미래세대국’으로 바꾸려는 방안에 대해 현장의 우려 섞인 목소리가 중점적으로 제기됐다. 협회 임원진은 평생교육이 헌법과 관계 법률에 규정된 전 생애에 걸친 보편적 교육인 만큼, 전담 행정조직의 명칭에서 ‘평생교육’이라는 단어가 빠지면 관련 정책의 상징성과 사업 추진력이 위축될 수 있다며 기존 국 명칭을 유지해 줄 것을 건의했다.참석자들의 건의 사항을 청취한 김용성 위원장은 “전국 최대 광역자치단체인 경기도에서 전 세대를 아우르는 평생교육의 공적 가치와 역할은 매우 막중하다”며, “일선 현장에서 도민의 배움과 성장을 잇기 위해 묵묵히 헌신해 오신 평생교육사분들의 노고와 깊은 우려에 공감한다”고 격려의 뜻을 전했다.아울러 김 위원장은 “오늘 전해 주신 소중한 제언과 현장의 의견들이 정책 논의 과정에서 충실히 검토될 수 있도록 필요한 노력을 기울이겠다”며, “앞으로도 현장 목소리에 귀를 기울이며 도내 평생교육 발전을 위해 늘 함께하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터