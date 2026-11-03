김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, 평생교육사협회 경기지부와 정책 간담회 개최

|▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장과 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 2일 (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 마친 뒤 정책 제안서를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 2일(월) (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 열고, 경기도 내 평생교육 추진체계를 점검하는 한편 지역 평생학습을 활성화하기 위한 해법을 모색했다.
이날 간담회에는 김용성 위원장과 함께 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 배석했으며, 협회에서는 기태한 경기지부장을 포함해 시·군 지회장 및 임원진이 참석해 일선 현장의 당면 과제들을 전달했다.
이 자리에서는 최근 경기도가 추진 중인 조직개편안에서 기존 ‘미래평생교육국’의 명칭을 ‘미래세대국’으로 바꾸려는 방안에 대해 현장의 우려 섞인 목소리가 중점적으로 제기됐다. 협회 임원진은 평생교육이 헌법과 관계 법률에 규정된 전 생애에 걸친 보편적 교육인 만큼, 전담 행정조직의 명칭에서 ‘평생교육’이라는 단어가 빠지면 관련 정책의 상징성과 사업 추진력이 위축될 수 있다며 기존 국 명칭을 유지해 줄 것을 건의했다.
참석자들의 건의 사항을 청취한 김용성 위원장은 “전국 최대 광역자치단체인 경기도에서 전 세대를 아우르는 평생교육의 공적 가치와 역할은 매우 막중하다”며, “일선 현장에서 도민의 배움과 성장을 잇기 위해 묵묵히 헌신해 오신 평생교육사분들의 노고와 깊은 우려에 공감한다”고 격려의 뜻을 전했다.
아울러 김 위원장은 “오늘 전해 주신 소중한 제언과 현장의 의견들이 정책 논의 과정에서 충실히 검토될 수 있도록 필요한 노력을 기울이겠다”며, “앞으로도 현장 목소리에 귀를 기울이며 도내 평생교육 발전을 위해 늘 함께하겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터