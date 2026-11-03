서울Pn

검색

서울광장에서 밤 9시까지 ‘소상공인 마켓’…10%

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘신통’한 북가좌동 정비사업 박차

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민 참여로 완성한 ‘성북’…20개동 주민자치 성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 신정4동 922번지 일대 2170가구로…오는

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, 평생교육사협회 경기지부와 정책 간담회 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장과 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 2일 (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 마친 뒤 정책 제안서를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 2일(월) (사)한국평생교육사협회 경기지부 임원진과 정책 간담회를 열고, 경기도 내 평생교육 추진체계를 점검하는 한편 지역 평생학습을 활성화하기 위한 해법을 모색했다.

이날 간담회에는 김용성 위원장과 함께 신미숙 부위원장, 김진명 위원이 배석했으며, 협회에서는 기태한 경기지부장을 포함해 시·군 지회장 및 임원진이 참석해 일선 현장의 당면 과제들을 전달했다.

이 자리에서는 최근 경기도가 추진 중인 조직개편안에서 기존 ‘미래평생교육국’의 명칭을 ‘미래세대국’으로 바꾸려는 방안에 대해 현장의 우려 섞인 목소리가 중점적으로 제기됐다. 협회 임원진은 평생교육이 헌법과 관계 법률에 규정된 전 생애에 걸친 보편적 교육인 만큼, 전담 행정조직의 명칭에서 ‘평생교육’이라는 단어가 빠지면 관련 정책의 상징성과 사업 추진력이 위축될 수 있다며 기존 국 명칭을 유지해 줄 것을 건의했다.

참석자들의 건의 사항을 청취한 김용성 위원장은 “전국 최대 광역자치단체인 경기도에서 전 세대를 아우르는 평생교육의 공적 가치와 역할은 매우 막중하다”며, “일선 현장에서 도민의 배움과 성장을 잇기 위해 묵묵히 헌신해 오신 평생교육사분들의 노고와 깊은 우려에 공감한다”고 격려의 뜻을 전했다.

아울러 김 위원장은 “오늘 전해 주신 소중한 제언과 현장의 의견들이 정책 논의 과정에서 충실히 검토될 수 있도록 필요한 노력을 기울이겠다”며, “앞으로도 현장 목소리에 귀를 기울이며 도내 평생교육 발전을 위해 늘 함께하겠다”고 밝혔다.


양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인헌동에 뜬 ‘이동관악청’… “지방자치 완성은 참여

주민센터 찾은 박준희 구청장

근심·걱정 잊고 노을 속 힐링…행복한 중랑의 가을

류경기 구청장의 ‘가을빛 동행’

우리아이 ‘교통안전지킴이’ 성동

학부모 등굣길 만족도 조사 93% 성동 “위험 구간 인력 추가 배치”

좁은 길 넓히고 깨진 계단 고치고…‘익숙한 불편’

김길성 “일상서 체감할 수 있는 변화”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr