서울Pn

검색

서울광장에서 밤 9시까지 ‘소상공인 마켓’…10%

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘신통’한 북가좌동 정비사업 박차

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민 참여로 완성한 ‘성북’…20개동 주민자치 성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 신정4동 922번지 일대 2170가구로…오는

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경기도, ‘지역 성장 인재양성체계(RISE)’ 최우수…315억원 국비 확보

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

경기도청 전경


경기도가 교육부 주관 ‘지역성장 인재양성체계(앵커·옛 RISE) 1차년도(2025.3~2026.2) 연차평가’에서 최우수 등급인 ‘A등급’을 받았다. 수도권 지자체 중 A등급은 경기도가 유일하다. 또 ‘재정 여건 대비 지방비 매칭률’ 평가에서도 최고 등급인 ‘A등급’을 받았다.

이 같은 평가 결과로 경기도는 총 315억원(연차 평가 225억원, 재정 매칭 90억원) 규모의 국비 인센티브를 받는다.

지역성장 인재양성체계 연차평가는 교육부와 지방정부, 전담기관(앵커센터)이 사업 첫해 동안 각 대학 및 지자체가 세운 세부 실행계획의 이행 상황과 성과를 평가하는 사후관리 절차다. 경기도는 기앵커센터 내 전담 인력배치와 투명한 예산 집행·관리 부분에서 높은 평가를 받았다.

이번 연차평가에서는 경기도 내 대학들의 현장 성과들도 높은 점수를 받았다. 반도체 분야에서는 GAIA(연구비통합관리시스템 통합 홈페이지센터)를 구축･운영하고 지역 반도체 기업 28개사와 밀착 매칭(SEMI-Match)을 진행해 중대형 핵심 원천기술 이전(2건)을 성사시켰다.

항공우주·국방 분야에서는 91개 혁신 기관이 6,374명의 인재를 배출하며 지역 정주 생태계를 완성했다. 경기 북부 섬유·패션 산업에 대학의 3D 디지털 전환(DX) 기술을 접목해 해외 바이어로부터 565만달러의 대규모 수주를 따냈다.

경기도는 이번 평가 결과로 확보될 국비 추가 재원을 ‘학생·인재·기업’이 체감할 수 있는 방향으로 사업을 전면 재구조화하는 데 투입할 방침이다. 또한, 저효율·저성과 과제는 줄이고 대학에 폭넓은 자율성과 책임을 부여할 계획이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인헌동에 뜬 ‘이동관악청’… “지방자치 완성은 참여

주민센터 찾은 박준희 구청장

근심·걱정 잊고 노을 속 힐링…행복한 중랑의 가을

류경기 구청장의 ‘가을빛 동행’

우리아이 ‘교통안전지킴이’ 성동

학부모 등굣길 만족도 조사 93% 성동 “위험 구간 인력 추가 배치”

좁은 길 넓히고 깨진 계단 고치고…‘익숙한 불편’

김길성 “일상서 체감할 수 있는 변화”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr