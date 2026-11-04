서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울광장에서 밤 9시까지 ‘소상공인 마켓’…10%

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘신통’한 북가좌동 정비사업 박차

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민 참여로 완성한 ‘성북’…20개동 주민자치 성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 신정4동 922번지 일대 2170가구로…오는

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

4회 만에 정보 쏙쏙… ‘입시 전략가’ 구로

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

학부모 대상 ‘대입 아카데미’ 운영


  •
지난해 11월 서울 구로학습지원센터에서 열린 ‘학부모 대입 아카데미’에서 학부모들이 진학 전략에 관한 강의를 듣고 있다.
구로구 제공


서울 구로구는 중 3~고 2 자녀를 둔 학부모 대상으로 ‘2028학년도 대입 아카데미’를 운영한다고 3일 밝혔다. 아카데미는 변화하는 대학 입시제도에 대한 이해를 높이고 자녀에게 맞는 진학 전략을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

강의는 17일부터 다음 달 8일까지 매주 화요일 총 4차례 진행된다. 김용택 구로학습지원센터 대입 대표강사가 2028학년도 대입제도 변화와 내신 관리, 대학별 입시 전략, 학교생활기록부 관리 등을 설명한다. 회차별 주제는 ▲2028학년도 대입제도 변화 ▲내신 5등급제에 따른 학습 전략 ▲자녀에게 유리한 대학 입시 전략 ▲학교생활기록부 경쟁력 강화 방안 등이다.

1·3·4회차는 구로학습지원센터에서, 2회차는 구로창의문화예술센터에서 열린다. 회차별 50명씩 선착순 모집한다. 13일까지 구로학습지원센터 누리집에서 신청할 수 있으며 수강료와 교재비는 무료다.

장인홍 구청장은 “대학 입시를 준비할 때는 자녀의 학습 상황과 강점에 맞는 전략을 세우는 것이 중요하다”며 “변화하는 입시제도를 이해하고 자녀에게 맞는 진학 계획을 세우는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.


이범수 기자
2026-11-04 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인헌동에 뜬 ‘이동관악청’… “지방자치 완성은 참여

주민센터 찾은 박준희 구청장

근심·걱정 잊고 노을 속 힐링…행복한 중랑의 가을

류경기 구청장의 ‘가을빛 동행’

우리아이 ‘교통안전지킴이’ 성동

학부모 등굣길 만족도 조사 93% 성동 “위험 구간 인력 추가 배치”

좁은 길 넓히고 깨진 계단 고치고…‘익숙한 불편’

김길성 “일상서 체감할 수 있는 변화”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr