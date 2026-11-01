“노래가 된 우리의 꿈”… 관악 학교 밖 청소년들 음원 발매

꿈드림 음악동아리 ‘808드림’

자작곡 ‘이삼월 신드롬’ 공개



서울 관악구 학교밖청소년지원센터 꿈드림 음악동아리 ‘808드림’의 한 청소년이 첫 자작곡 ‘이삼월 신드롬’을 녹음하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구는 학교밖청소년지원센터 꿈드림의 음악동아리 ‘808드림’(808DREAM)이 첫 자작곡 ‘이삼월 신드롬’을 발매했다고 1일 밝혔다. 학교 밖 청소년들이 음악 창작을 통해 자신의 적성을 발견하고 진로를 탐색할 수 있도록 지원한 활동의 첫 결실이다. 음원은 지난달 20일부터 주요 음원 플랫폼에 공개됐다.‘이삼월 신드롬’은 청소년들이 직접 경험한 방황과 성장의 이야기를 담은 곡이다. 동아리 참여 청소년들은 곡 기획부터 작사·작곡, 보컬 녹음과 뮤직비디오 제작까지 전 과정에 참여했다.뮤직비디오에는 봄이 찾아와도 마음속 봄을 느끼지 못하는 청소년들의 이야기가 담겼다. 사라진 봄을 찾아 헤매던 주인공이 자신이 찾던 봄이 가까운 곳에 있었음을 깨닫는 과정을 통해 희망과 성장의 메시지를 전한다. 제작에 참여한 청소년들은 “우리가 직접 만든 곡이 정식 음원으로 발매돼 기쁘다”며 “음악을 만드는 과정에서 서로의 생각과 감정을 나누며 성장할 수 있었다”고 말했다.구는 꿈드림을 통해 학교 밖 청소년들에게 심리상담과 검정고시·진학 지원, 진로탐색, 직업체험, 문화예술 활동 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 청소년들이 겪는 친구·가족관계 등의 고민도 살피며 심리·정서적 어려움을 해소할 수 있도록 지원한다.박준희 구청장은 “이번 음원 발매는 청소년들이 스스로 기획하고 제작하며 성장한 소중한 결실”이라며 “앞으로도 다양한 경험과 도전을 통해 자신의 재능을 발견하고 꿈을 실현할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자