관악구 착한가격업소 이용하면 1만원 받는 ‘영수증 이벤트’



관악구 ‘착한가격업소’ 이벤트

관악구 ‘착한가격업소’ 이벤트

관악구 제공

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서울 관악구가 오는 30일까지 ‘착한가격업소 영수증 이벤트’를 연다고 11일 밝혔다.착한가격업소는 평균 물가보다 저렴한 가격에 양질의 서비스를 제공하는 업소를 말한다. 가격뿐만 아니라 위생이나 공공성 등을 평가해 지방자치단체가 지정·관리한다. 구에는 서울 자치구 중 가장 많은 181곳이 운영 중이다.구는 고물가 속에서도 합리적인 가격으로 물가 안정에 힘쓰는 착한가격업소를 널리 알리고 지역 상권에 활력을 더하기 위해 이번 행사를 준비했다.관악구에 있는 착한가격업소를 이용한 뒤 결제 영수증과 이름, 휴대전화 번호를 담당자 이메일로 제출하면 된다.구는 참가자 중 250명을 추첨해 1만원 상당의 모바일 서울사랑상품권을 지급할 예정이다. 당첨자는 오는 다음달 4일 개별 통보한다.구는 앞서 지난 9월 착한가격업소에 임대료나 재산세를 지원하는 등 소상공인의 경영 안정을 위해 지원을 이어가고 있다.박준희 구청장은 “착한가격업소는 주민들의 생활비 부담을 덜고 지역 물가 안정에 힘을 보태는 든든한 지역 자산”이라며 “이번 이벤트가 착한가격업소 이용 활성화와 소상공인 매출 증대에 도움이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자