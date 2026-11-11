나눌수록 따듯해집니다…중구, 13일 ‘나눔바자페스타’ 개최

충무아트센터 광장과 1층 로비



서울 중구 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’ 홍보물.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 13일 충무아트센터 광장과 1층 로비에서 ‘2027 따뜻한 겨울나기 나눔바자페스타’를 연다고 11일 밝혔다. 의류와 생활용품부터 인기 베이커리, 푸드트럭, 기부 체험까지 준비되며 판매 수익금 전액은 어려운 이웃을 위해 기부된다.행사는 주민이 함께하는 나눔 퍼포먼스로 문을 연다. 이어 카운트다운에 맞춰 ‘나눔박스’를 열며 따뜻한 겨울나기의 출발을 알린다. 이후 본격적인 장터가 펼쳐진다. 구는 지난해까지 구청에서 열던 바자회를 주민이 찾기 편한 지하철 2·6호선 신당역 인근 충무아트센터로 옮겼다.주민들은 행사장에서 플리마켓인 ‘가지가지 마켓’을 연다. 준비해 온 물건을 판매하고 수익금의 10% 이상을 기부한다. 신당종합사회복지관, 중구자원봉사센터와 아름다운가게도 판매 부스를 마련한다. 중림종합사회복지관과 중구시니어클럽의 어르신 일자리 참여자들은 전통주 ‘약현’과 ‘거북선토스트’를 선보인다. 서울중구자원봉사협의회는 캘리그래피 굿즈를 판매한다.주민은 기업과 상인들이 함께 채운 ‘빵빵한 나눔플렉스존’에서 알뜰한 쇼핑을 즐길 수 있다. 올해는 10개 기업이 새롭게 합류했다. 이마트 본사, 영원무역, 남대문시장 아동복연합회, 동대문주말합상우회 등이 후원한 의류, 주방용품, 뷰티·잡화 등을 저렴한 가격에 살 수 있다. 새로 합류한 샘표와 CJ제일제당의 식료품도 만날 수 있다.인기 베이커리도 한자리에 모인다. 포비(FOURB), 로이터브레드가든, 모구모구 과자점, 반얀트리 서울 몽상클레르, 아소토베이커리, 로드리, 마일더스와 같은 유명 베이커리에서 빵과 디저트로 나눔에 동참한다.이동 푸드마켓에서는 취약계층 300명에게 호텔신라가 후원한 쌀과 조선호텔의 김치, 태극당의 빵 등을 지원한다. 한국전력공사 서울본부와 중구장애인복지관은 장애인 100명을 위한 나눔 꾸러미를 마련한다.재능기부도 이어진다. 삼구아이앤씨는 20명에게 이발 서비스를 제공한다. 유락종합사회복지관은 쇼핑하는 주민을 대상으로 당일 옷 수선에 나선다. 다비치안경체인은 400명에게 돋보기를 지원한다.행사는 겨울철 대표 나눔 캠페인인 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’의 시작을 알리는 자리이기도 하다. 구는 서울사회복지공동모금회와 함께 15일부터 내년 2월 14일까지 집중모금을 펼친다. 구는 바자회에서 사용할 수 있는 1만원권 ‘나눔패스’가 지난 10일까지 총 300장 판매됐다고 밝혔다.기부를 희망하는 주민과 기업·단체는 구청 복지정책과 또는 동주민센터에서 참여할 수 있다. 구는 기부 키오스크와 소액 정기후원 등 기부할 수 있는 방법을 다양화해 일상 나눔도 넓혀갈 계획이다.김길성 구청장은 “올해는 더 많은 주민이 가까운 곳에서 나눔을 즐기고 저마다의 방식으로 참여할 수 있도록 알차게 준비했다”며 “장바구니에는 즐거움을 담고 이웃에게는 따뜻한 마음을 전하는 나눔 축제에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.송현주 기자