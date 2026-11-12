사진에 담긴 성북, 살아보고 싶은 순간들

일상 담은 사진공모전 시상·전시

이승로 “성북 매력 전하는 계기”



이승로(뒷줄 왼쪽 네 번째) 성북구청장이 10일 구청에서 열린 사진공모전 수상작 상장 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

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서울 성북구가 10일 구청에서 ‘2026년 성북구 사진공모전’ 수상작 상장 수여식을 열었다고 11일 밝혔다. 공모전은 ‘살아보면 성북, 살아보고 싶은 순간’을 주제로 일상과 풍경에서 발견한 특별한 순간을 사진으로 기록하고 도시의 다채로운 매력을 알리기 위해 마련됐다.공모전은 도시브랜드 ‘살아보면, 성북이다’와 연계해 진행했다. 새 도시브랜드는 살아보면 만족스럽고 다른 사람에게도 추천하고 싶은 성북의 가치를 담고 있다. 수상작에는 성북의 골목과 하천, 계절마다 달라지는 풍경과 일상까지 다양한 모습이 담겼다. 수상작은 30일까지 구청 1층에 전시된다. 구청 누리집에서도 감상할 수 있다. 구 관계자는 “평범한 일상에서도 특별한 순간을 발견할 수 있다는 점을 보여준다”고 설명했다.이승로 구청장은 “더 많은 사람에게 성북의 매력을 전하는 계기가 되길 바라며 누구나 일상의 행복을 누리는 성북을 만들어 가겠다”고 말했다.송현주 기자