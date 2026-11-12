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송파 다자녀지원금, 월 10만→12만원

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9개기업·단체, 다자녀가정 결연
서강석 청장 “육아정책 힘쓸 것”


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서강석(가운데) 송파구청장이 9일 열린 ‘1사 1다자녀 가정 결연식’에서 다자녀 가족들과 이야기를 나누고 있다. 송파구 제공


서울 송파구는 다자녀 가정의 양육 부담을 덜고 출산 친화 사회분위기를 조성하기 위한 ‘제22회 1사 1다자녀 가정 결연식’을 지난 9일 송파동 송파아카데미에서 개최했다고 11일 밝혔다.

2012년 처음 시작한 결연식은 다자녀 가정에 기업 후원금을 1년 동안 지원하는 프로그램이다. 지금까지 312개 가정에 3억 7500만원을 전달했다. 올해부터 물가상승 등을 고려해 지원금을 월 10만원에서 12만원으로 확대했다.

결연에는 서울개인택시조합 새마을금고와 사단법인 섬김과 나눔 등 9개 기업과 단체가 참여했다. 2025년 10월부터 2026년 9월 사이 출생아를 둔 10가정이 후원 대상으로 선정됐다. 다섯째 자녀를 출산한 3가구를 비롯해 넷째 자녀 3가구, 세쌍둥이 1가구 등이 포함됐다.

서강석 구청장은 “송파는 서울에서 아이가 가장 많이 태어나는 출산·육아 친화 도시로, 지역사회와 기업이 한마음으로 다자녀 가정을 응원하는 매우 뜻깊은 결실”이라며 “앞으로도 기업의 선한 영향력이 아이들의 밝은 미래로 이어질 수 있도록, 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하고 저출생 극복을 위한 포용적 육아 정책에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-11-12 19면
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