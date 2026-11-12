AI로 무장한 강남 중장년 컨설턴트 덕분에 매출은 ‘쑥쑥’

‘AI 전문가 사업’… 126명에 컨설팅

김현기 청장 “강남형 인재 확대”



김현기 서울 강남구청장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 역삼동에서 이자카야를 운영하는 이모(37)씨는 강남구청에서 지원하는 맞춤형 인공지능(AI) 컨설팅을 받았다. 고질적인 소음 문제를 해결하고, 메뉴 구성도 AI의 추천으로 바꿨다. 일주일 후 매출이 전주보다 약 180만원(23.4%) 늘었다. 이씨는 “AI 컨설팅이 큰 도움이 됐다”며 웃었다.강남구는 ‘중장년 AI 전문가 양성 및 맞춤형 AI 컨설팅 사업’으로 양성된 컨설턴트들이 경영 개선과 창업에서 성과를 거두고 있다고 11일 밝혔다. 구는 중장년 20명을 선발해 6월부터 AI 교육을 했고, 과정을 수료한 이들이 소상공인과 취·창업 준비자 126명에게 맞춤형 컨설팅을 했다.컨설턴트들의 역량도 강화되고 있다. 한 컨설턴트는 AI를 활용한 인스타그램 운영으로 팔로워를 약 400명에서 2만 5000명까지 늘려 백화점으로부터 협업 제안을 받았다. 또 다른 컨설턴트는 ‘구 스마트 정보화 공모전’ 카드뉴스 부문 대상을 받았다. 김현기(사진) 구청장은 “현장 경험과 경제활동으로 이어지는 강남형 AI 인재 양성 모델을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자