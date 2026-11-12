쉼터 늘리고 취약계층 챙기고… 한파 걱정 없는 용산

내년 3월 15일까지 한파대책기간

어르신 안부 확인·화재 안전 추진



지난 2월 서울 용산구의 한 버스정류장 인근에 냉난방기를 갖춘 냉온사랑방이 운영 중인 모습.

용산구 제공

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서울 용산구가 겨울철을 맞아 한파 저감시설을 확충하고 취약계층을 보호하기 위한 관리를 강화할 계획이라고 11일 밝혔다.구는 오는 15일부터 내년 3월 15일까지를 한파대책기간으로 정했다. 상황총괄반과 복지대책반으로 구성된 ‘한파 상황관리 전담반’이 기상 상황을 확인하고, 한파특보가 발효되면 한파대책본부가 신속 대응에 나서게 된다.또한 취약계층을 보호하기 위해 어르신 맞춤돌봄서비스 대상자 1051명을 대상으로 재난도우미가 전화로 안전 여부를 확인하고 한파쉼터 이용 방법 등을 안내한다.연락이 닿지 않는 취약계층은 직접 방문한다. 독거 어르신 등 건강 취약계층은 16개 동 방문간호사가 건강 상태를 확인하고 한파 예방 교육을 진행한다. 겨울철 화재 예방을 위해 기초생활수급자와 장애인, 차상위계층 등 화재안전 취약가구 850곳에는 가스 안전점검과 가스 자동차단기 설치 등을 추진한다.주민들이 추위를 피할 수 있는 생활밀착형 시설도 늘린다. 냉·난방기와 의자를 갖춰 폭염과 한파를 피할 수 있는 ‘냉온사랑방’은 기존 9곳에서 12곳으로 늘어났다. 한파 바람막이도 15곳에 설치해 주민들이 버스를 따뜻한 곳에서 기다릴 수 있도록 한다. 버스정류장 인근 스마트쉼터도 9곳에서 10곳으로 늘리고, 버스정류장과 공원 등에는 온열의자 216개를 운영한다. 한파 대피시설은 난방시설 작동 여부 등을 점검했다.김경대 구청장은 “한파 취약계층을 세심하게 살피고 현장 중심의 대응체계를 가동해 모두가 안전한 겨울을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자