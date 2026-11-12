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구로 도림천, 밤에도 안심하고 걷는다

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국비 10억 들여 LED 조명 설치


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서울 구로구 도림천역~신도림역 벚꽃길 구간의 야간 수목등 설치 전(왼쪽)과 설치 후 모습.
구로구 제공


서울 구로구는 도림천 산책로의 야간 보행환경과 경관을 개선하기 위한 조명 개선공사를 완료했다고 11일 밝혔다.

구는 국비 10억원을 투입해 노후 조명을 교체하고 구간별 특성을 살린 경관조명을 설치했다. 도림천은 주민과 인근 직장인들이 산책과 운동을 위해 즐겨 찾는 수변공간이다.

구로디지털단지역부터 거리공원오거리까지 2㎞ 구간의 기존 25W 조명을 50W 발광다이오드(LED) 조명으로 교체했다. 조명 색온도도 노란색 계열인 3000K에서 백색 계열인 5000K로 바꿔 산책로를 더욱 밝고 선명하게 만들었다.

거리공원오거리 하부 75m와 대림역 하부 300m 구간에는 기둥과 보에 색채 조명을 설치해 입체감 있는 야간경관을 연출했다. 도림천역부터 신도림역까지 이어지는 벚꽃길에는 나무 위쪽을 비추는 수목등을 설치해 밤에도 벚나무의 아름다움을 감상할 수 있도록 했다.

구는 야간 보행 안전성을 높이는 한편, 도림천을 낮과 밤 모두 즐길 수 있는 휴식공간으로 조성할 것으로 기대한다.

장인홍 구청장은 “주민들이 밤에도 안심하고 산책할 수 있는 환경을 마련했다”며 “도림천을 안전하고 아름다운 휴식공간으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.

이범수 기자
2026-11-12 20면
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