사업비 1조원 넘는데… ‘원점 재검토’ 불거진 대전 트램

‘급전 방식·결정 주체’ 의혹 커져

시민단체·정치권 등 재검토 촉구

시 “안전성 우려할 상황은 아냐”

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지난해 착공한 대전 도시철도 2호선 트램을 둘러싼 논란이 확산되고 있다. 노반 조성 공사로 인한 교통 불편이 이어지는 가운데 시민단체와 정치권에서 검증되지 않은 수소 트램 선정과 안전성 문제 등을 제기하며 재검토를 촉구하고 나섰다.대전시민사회단체연대회의는 30일 시청 앞에서 기자회견을 갖고 “시는 개통 뒤에도 30년 넘게 시민 혈세로 운영해야 할 트램의 생애주기 비용을 공개하라”며 원점 재검토를 촉구했다. 연대회의는 “기술적 한계와 운행 경험이 없는 수소 트램 도입으로 사업비가 애초 7000억원대에서 1조원 이상으로 늘었다”면서 “형식승인 지연과 기술 검증 미비, 수소 생산·충전시설 부지 미확정이 겹쳐 이미 2년 지연된 2030년 개통 계획도 장담할 수 없는 상황”이라고 지적했다.연대회의 측은 트램 개통 후 운영 부담에도 우려를 표시했다. 수소 구입비와 연료전지 교체비, 충전시설의 관리·운영비와 관련해 시 내부 자료에 따르면 현대로템이 제안한 30년 동력비는 2023년 1470억원에서 2025년 3582억원으로 2.4배 증가했다.연대회의는 “대전 시민은 실험 대상이 될 수 없다”며 “하루 14만명이 이용할 시민의 발은 안전이 최우선으로, 위험하고 기술적으로 미성숙한 수소 트램을 도입하려는 이유를 분명히 밝혀야 한다”고 강조했다.강희린 개혁신당 대전시당위원장도 이날 시의회에서 “이미 투입한 약 5000억원의 매몰 비용이 아니라 앞으로 투입될 비용과 사업 효과를 판단해야 한다”며 트램 건설 일시 중지 및 재검토를 촉구했다.앞서 대전참여연대는 시가 트램의 급전 방식을 전기에서 실증 사례가 없는 수소로 결정한 배경에 의혹을 제기했다. 참여연대는 전날 “트램 건설·운영 등을 심의하는 시 철도정책위원회에서 수소 트램 방식을 결정하지 않은 사실이 정보공개 청구로 확인됐다”면서 “2023년 11월 수소 트램 방식으로 결정된 이후 회의에서 서면으로 보고됐다”고 주장했다.이에 대해 시는 “급전 방식 결정은 철도정책위의 권한이 아니다”고 반박하며 차질 없이 사업을 진행하겠다는 방침이다. 시 관계자는 “기술적으로 안정성을 우려할 상황은 아니다”면서 “차량 제작은 형식승인 기준 마련 후 진행하고, 수소 생산·충전시설도 개통 전 구축할 계획”이라고 말했다.대전 박승기 기자