경기도의회, AI 바이브코딩 워크숍 우수 성과공유회 개최



▲30일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘AI 바이브코딩 워크숍 우수 성과공유회’에서 사무처 직원들이 참석한 가운데 개발 성과와 활용 방안이 발표되고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회가 사무처 직원들이 AI 바이브코딩(Vibe Coding)으로 직접 만든 업무 지원 시스템 5종을 공개했다.경기도의회는 30일 의회 대회의실에서 사무처 직원을 대상으로 ‘AI 바이브코딩 워크숍 우수 성과공유회’를 열었다.이번 공유회는 지난 5~6월 열린 AI 바이브코딩 워크숍에서 직원들이 직접 기획하고 개발한 시제품 가운데 우수 사례를 의회 안에 알리고 확산하려고 마련했다.이날 공개된 5종은 두 분야의 업무를 효율적으로 처리하려고 개발됐다. 하나는 조례 제·개정과 행정사무감사 같은 의회의 핵심 의정 업무이고, 다른 하나는 의장 표창 추천과 예산집행 관리처럼 꾸준히 이어지는 행정 업무다.‘조례안 자동검토 어시스턴트’는 조례안을 법제처 입안 기준에 따라 분석하고 현행 법령과 대조해 검토의견서 초안을 작성한다. ‘조례 생성·검토 AI 서비스’는 현행 법령을 조회해 조례안 초안을 만든다. 이어 초안에 인용된 조문을 실제 법령과 대조한 뒤 표준 HWPX 서식 문서로 자동 변환해 출력한다.‘행정사무감사 자료관리 시스템’은 13개 상임위원회의 감사 지적사항과 회의록, 예산 자료를 모아 통합한다. 이를 바탕으로 반복 지적 사항과 처리 결과를 추적해 관리하고, 질의서 작성도 돕는다. ‘의장 표창 추천 관리시스템’은 온라인 신청 내용으로 공적서류 3종을 자동으로 만들고, 추천할 때 핵심 검토 항목이 서로 맞는지 자동으로 대조·검증한다.‘예산집행 관리시스템’은 e호조의 예산·지출 데이터를 매일 자동으로 수집해 사업별 집행률을 한눈에 보여준다. 덕분에 예산 관리 업무가 한결 효율적이다.이날 워크숍 특강에서 오정식 네이버클라우드 이사는 ‘대한민국 정부 AX의 세 단계, 그리고 지금 정해야 할 것’을 주제로 강연을 진행했다. 오 이사는 “공공 부문 AI 시제품이 지속 가능한 업무 도구로 정착하기 위해서는 시스템 보안과 개인정보 보호 등을 철저히 점검하고 명확한 운영 주체를 정해야 한다”고 제언했다.진용복 경기도의회 사무처장은 “업무를 직접 수행하는 사람이야말로 무엇이 불편하고 어떤 부분을 바꿔야 하는지 가장 정확히 알고 있다”며 “AI 활용으로 업무 혁신에 기여한 직원에게 인센티브를 제공하고, 보다 효율적으로 업무 처리를 할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.경기도의회는 향후 시스템 5종에 대하여 사무처 내 실무 활용 및 확산 방안을 모색할 계획이다.양승현 리포터