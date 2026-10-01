울산신용보증재단 신임 이사장에 한양현 임명

울산시는 1일 울산신용보증재단 제9대 이사장에 전문 금융인 출신인 한양현(64) 씨를 임명했다고 밝혔다.
한 신임 이사장은 울산신용보증재단 이사회의 추천을 거쳤으며, 지난 8월 제정된 ‘울산광역시의회 인사청문회 조례’에 따라 울산시 산하 기관장으로는 처음으로 시의회 인사청문회 검증을 통과해 임명됐다.
임기는 2026년 10월 1일부터 오는 2028년 9월 30일까지 2년이다.
한 신임 이사장은 1998년 대신증권 지점장을 시작으로 이사, 상무, 전무, 상임고문 등을 거친 정통 금융맨이다.
이후 울산매일신문 이사, 대신밸런스스팩 제8호·제13호 대표이사 등을 역임하며 지역 기업 경영에도 적극 참여해 왔다.
한 신임 이사장은 “오랜 기간 금융시장에서 쌓아온 실무 경험을 바탕으로 촘촘한 보증공급체계를 구축하겠다”며 “건전한 금융 관리를 통해 지역 소상공인과 중소기업이 현장에서 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 지원에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.
울산 조원일 기자
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