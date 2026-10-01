서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동, 제30회 노인의 날 맞아 어르신축제 연다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

강동구민회관에서 진행


  •
서울 성내동에 있는 강동구청.
강동구 제공


서울 강동구는 제30회 노인의 날과 10월 경로의 달을 맞아 2일 강동구민회관에서 ‘함께하는 힘찬 강동! 자랑스러운 어르신 축제’를 연다고 1일 밝혔다. 행사는 사회 발전에 헌신해 온 어르신에게 존경과 감사의 마음을 전하고 경로효친 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사에는 주민, 내빈 등 700여명이 참석한다. 행사는 식전 행사에 이어 1부 기념식과 2부 축하공연 순으로 진행된다. 기념식에서는 모범 어르신과 노인복지 증진에 기여한 유공자에게 표창을 수여한다. 이어지는 축하공연에서는 노인 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 무대를 선보인다. 대한노인회 강동구지회와 노인종합복지관, 민간 기업 등이 후원에 참여해 행사에 참석한 주민에게 선물 꾸러미를 전달한다.

구는 이번 행사를 시작으로 10월 21일부터 30일까지 19개 동에서 ‘경로의 달 기념행사’를 열고 곳곳에서 어르신에 대한 공경과 감사의 뜻을 전한다.

이수희 구청장은 “행사가 지역 발전의 주역인 어르신에게 감사의 마음을 전하고 이웃 간 온정을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “모두가 건강하고 행복한 ‘워너비강동’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr