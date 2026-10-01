종로구·카카오, ‘골목상권 디지털 전환’ 맞손

종로구 상권 디지털 지원사업 업무협약

유찬종(가운데) 서울 종로구청장이 지난달 30일 이재윤(왼쪽) 삼청정독길 상권활성화단장, 양현서(오른쪽) 카카오 성과리더와 상권 디지털 지원사업 업무 협약을 맺고 기념 사진을 찍고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 골목상권의 디지털 경쟁력을 키우기 위해 카카오와 손을 잡았다.구는 지난달 30일 카카오, 삼청정독길 골목형상점가 상인회와 ‘종로구 상권 디지털 지원사업’ 추진을 위한 업무협약을 맺었다고 1일 밝혔다.이 사업은 카카오의 소상공인 상생 프로그램인 ‘프로젝트 단골’과 연계해 지역 상인들의 디지털 활용 역량을 높이고, 온라인을 통한 고객 소통과 점포 홍보를 지원한다.협약에 따라 세 기관은 ▲소상공인 디지털 전환과 온라인 홍보 ▲카카오 플랫폼을 활용한 단골 확보와 홍보 역량 강화 ▲참여 상인 모집 사업 홍보 ▲지역상권 활성화를 위한 협력체계 구축 등에 힘을 모은다.카카오는 상인들에 대한 카카오 플랫폼 활용 교육과 온라인 홍보 등을 돕는다. 구는 사업 추진에 필요한 행정지원과 관계기관 협력을 맡는다. 상인회는 상인 참여와 현장 운영을 담당한다.유찬종 구청장은 “이번 협약이 소상공인들이 디지털 환경에 한 걸음 더 가까워지고 새로운 단골손님을 만나는 계기가 되길 바란다”며 “민간기업과의 협력을 확대해 종로의 골목상권이 경쟁력을 키워갈 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.김주연 기자