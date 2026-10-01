서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

반려견과 함께 누리는 가을…‘2026 성북구 반려 문화 축제’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

성북제2월곡인조잔디구장에서 진행


  •
서울 성북구 ‘2026 성북구 반려 문화 축제’ 홍보물.
성북구 제공


서울 성북구가 반려인과 비반려인이 공존하는 성숙한 반려동물 문화를 조성하기 위해 반려견과 함께하는 ‘2026 성북구 반려 문화 축제’를 연다고 1일 밝혔다.

축제는 10월 9일 성북제2월곡인조잔디구장에서 진행된다. 반려견과 함께 특별한 추억을 만들고 싶은 주민부터 올바른 반려 문화에 관심 있는 누구나 방문해 다양한 활동을 즐길 수 있다.

행사장에서는 반려견과 보호자가 함께 호흡을 맞추는 반려견 올림픽을 비롯해 반려 문화 상식을 겨루는 ‘펫티켓 골든벨’, 어린이들을 위한 도그스포츠 체험이 진행된다. 현장에는 ‘어질리티(반려견 장애물 경주) 최강자전’과 함께 어질리티 국가대표의 수준 높은 시범 공연, 위급 상황 때 대처를 위한 반려견 심폐소생술 강의 등이 마련된다.

실생활에 유용한 교육과 체험 부스도 운영된다. 전문 훈련사의 산책 교육, 수의사에게 듣는 건강 상담, 체력단련 교육이 준비된다. 반려견 기념 프로필 사진 촬영, 위생 미용, 수제 터그장난감 만들기 등 풍성한 즐길 거리가 있다.

이승로 구청장은 “축제는 반려 인구 증가에 발맞춰 비반려인과 평화로운 공존을 도모하고 올바른 펫티켓과 성숙한 반려 문화를 확산하기 위해 마련했다”며 “반려견과 함께 즐겁고 유익한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr