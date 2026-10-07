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6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.
부산 연합뉴스


6일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 부산 미(美)아트 페스티벌’에서 심사위원들이 헤어 분야 기능경진대회 출품작을 심사하고 있다. 페스티벌은 7일까지 열린다.

부산 연합뉴스
2026-10-07 19면
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