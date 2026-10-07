김귀근 경기도의원, 소방장비 전시회 찾아 현장과 산업 잇는 소방산업 육성 강조

추경 심사·정책간담회 이어 소방장비 전시회 현장 점검… 소방산업 육성 행보 지속

“우수기술 발굴부터 현장실증·공공구매까지 이어지는 지원체계 필요”



▲ 7일 수원메쎄에서 열린 ‘2026 경기도 소방장비 전시회’에 참석한 김귀근 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김귀근 의원(더불어민주당, 군포4)은 7일 수원메쎄에서 열린 ‘2026 경기도 소방장비 전시회’에 참석해 첨단 소방장비와 신기술을 살펴보고, 소방현장의 안전 강화와 도내 소방산업 육성을 연계하기 위한 정책 방향을 점검했다.이번 행사는 경기도 내 소방차량 및 장비 제조기업의 자생력을 키우고 시장 판로를 넓히고자 기획됐으며, 소방장비 전시·체험관을 포함해 품평회와 세미나 등 현장과 소방산업을 긴밀히 잇는 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다.김 의원은 전시장을 구석구석 살피며 소방차량은 물론 화재진압·구조·구급 관련 최신 장비와 신기술 도입 제품들을 점검했고, 현장 관계자들과 만나 기술 개발부터 실제 현장 적용, 판로 확보에 이르는 애로사항 및 의견을 두루 수렴했다.이러한 김 의원의 현장 방문은 그간 꾸준히 펼쳐온 소방산업 육성 의정활동의 연장선상에서 추진된 것이다.앞서 김 의원은 지난 9월 추가경정예산안 심사 당시 소방장비 보강 사업 전반을 검토하며 첨단 장비 발굴과 현장 실증의 중요성을 피력한 바 있으며, 이후 소방재난본부와의 정책 간담회를 통해 기술 개발 지원, 현장 실증, 우수 장비 보급 및 판로 개척 등 다각적인 지원책을 논의하기도 했다.김 의원은 “전시회에서 좋은 기술과 제품을 소개하는 데서 끝나는 것이 아니라 실제 소방현장에서 사용해 보고 성능을 검증해 제품 개선과 보급으로 이어지게 하는 것이 중요하다”며 “현장의 수요가 기술개발로 이어지고, 개발된 기술이 다시 소방대원의 안전과 현장 대응력 향상으로 돌아오는 구조를 만들어야 한다”고 말했다.이어 “소방산업 육성은 기업지원이라는 한 측면만이 아니라 소방공무원에게 더 안전하고 효율적인 장비를 제공하고 궁극적으로 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 투자와 연결돼 있다”며 “경기도가 보유한 다양한 재난현장과 소방 인프라를 신기술·신제품의 실증과 개선에 적극 활용할 필요가 있다”고 강조했다.끝으로 김귀근 의원은 앞으로 이번 전시회에서 확인한 현장의 의견을 비롯해 소방재난본부, 소방산업 관련 기업·기관 등의 의견을 추가로 수렴해 (가칭) ‘경기도 소방산업 육성 및 지원 조례’ 제정을 추진할 계획이다.류정임 리포터