성북동 골목에 차려진 밥상…‘2026 성북밀로장’ 개최

성북동 일대 가게·인근 대학 협력으로 진행



서울 성북구 ‘2026 성북밀로장’ 홍보물.

성북구 제공

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서울 성북구는 10월 23일부터 24일까지 성북동 일대에서 ‘2026 성북밀로장’을 연다고 12일 밝혔다. 구와 문화재단이 공동으로 마련한 이번 행사는 국수와 빵 등 밀을 활용한 음식 문화를 바탕으로 성북동의 골목과 가게, 사람들의 이야기를 연결하는 축제다.올해는 행사장을 한곳에 집중하는 대신 성북동 곳곳의 가게와 골목을 연결해 방문객이 걸으며 음식과 지역 문화를 즐길 수 있도록 구성했다. 서울시립대 창업지원단, 성균관대 HUSS 사업단, 한성대와 협력한 행사에서는 학생들이 개발한 요리와 기획한 골목 탐방 프로그램 등도 살펴볼 수 있다.첫날인 23일 오후에는 개막 행사인 ‘모두의 식탁’이 열린다. 재단과 서울시립대 창업지원단이 함께 운영한 ‘성북밀로 요리학교: 문학을 요리하다’에서 성북과 인연이 있는 문화예술인의 삶과 작품을 바탕으로 개발한 음식을 시민들과 나눈다.다음 날인 24일에는 본행사인 ‘밀로 식탁’이 진행된다. ‘골목식탁’에서는 성북동 참여 가게의 특색 있는 음식과 음료를 시간대별로 즐길 수 있다. ‘예술가의 식탁’에서는 김용준과 김환기의 삶과 예술을 주제로 성북동을 산책하고 제철 감 음식을 맛보는 ‘성북감상’을 운영한다. 골목 탐방 프로그램인 ‘탐험식탁’도 열린다. ‘성북밀로 도슨트 투어’를 통해 지역 음식과 공간에 얽힌 이야기를 들을 수 있다.이승로 구청장은 “앞으로도 주민과 상인, 예술가가 함께 만들어 가는 성북만의 특색 있는 지역 문화를 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.송현주 기자