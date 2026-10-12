대입 수시 면접 미리 경험해요…금천, 2027학년도 모의 면접 운영

회차별 모집인원 24명으로 총 96명 참여



서울 금천구에서 지난해 운영한 실전 모의 면접.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 2027학년도 대학입시 수시모집을 준비하는 수험생을 대상으로 ‘2027학년도 대입 수시 전형 대비 모의 면접’을 운영한다고 12일 밝혔다. 모의 면접은 수시 면접을 앞둔 수험생이 실제 면접을 미리 경험해 볼 수 있도록 마련했다.수험생이 지원하는 대학과 학과의 평가 기준을 바탕으로 1대1 모의 면접을 진행하고 면접 후에는 부족한 부분에 대한 피드백도 제공한다. 모의 면접은 금천진로진학지원센터에서 총 4회 진행한다. 수능 전에는 10월 16일, 17일, 24일 세 차례 진행하며 수능 후에는 11월 21일에 한 차례 운영한다. 올해는 수능 전 모의 면접을 지난해보다 한 회 더 늘렸다. 수능 전 면접을 준비하려는 학생들이 참여할 기회를 늘리기 위해서다.모의 면접에는 전직 입학사정관 출신 강사 6명과 면접 기본 소양 교육 강사 1명 등 총 7명이 참여한다. 수험생은 모의 면접을 하면서 자신의 답변과 면접 태도를 미리 점검할 수 있다. 사교육 면접 컨설팅에 드는 비용 부담도 줄일 수 있다.회차별 모집인원은 24명으로 모두 96명의 수험생이 참여할 수 있다. 수험생 한 명당 약 50분 동안 면접을 진행한다. 신청은 금천진로진학지원센터 누리집에서 선착순으로 받는다. 한 수험생은 기간 내 1회만 신청할 수 있다.최기찬 구청장은 “수험생들이 모의 면접을 통해 부족한 부분을 미리 점검하고 자신감을 갖고 실제 면접에 임하길 바란다”며 “앞으로도 공교육 중심의 진학 지원 프로그램을 꾸준히 넓혀 나가겠다”고 말했다.송현주 기자