청년 예술인 솜씨 엿보실래요? ‘제5회 서초 청년작가 특별전’ 개최

10월 17일~11월 4일, 서리풀청년아트갤러리



전성수(왼쪽 첫 번째) 서초구청장이 지난해 열린 ‘제4회 서초 청년작가 특별전’에서 청년 작가의 그림을 감상하고 있다.

서초구 제공



서울 서초구 ‘제5회 서초 청년작가 특별전’ 홍보물.

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서울 서초구는 17일부터 11월 4일까지 예술의전당 앞 지하보도에 있는 서리풀청년아트갤러리에서 ‘제5회 서초 청년작가 특별전시회 SYAF(Seocho Young Artist Festival)’를 연다고 13일 밝혔다.특별전에는 2026년 ‘서초 청년갤러리’ 사업에 선정된 청년작가 50명 전원이 참여해 작가별로 2점씩 총 100점의 작품을 선보인다. 2019년에 시작된 서초 청년갤러리는 청년예술작가의 창작 활동을 지원하고 주민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 마련된 사업이다.올해는 카페, 버스정류장, 분전함, 디지털 화면, 공공시설 등 곳곳에서 청년작가들의 작품을 소개해 왔다. 특별전에서는 새로운 작품을 감상할 수 있다.오프닝 행사는 17일 오후 서리풀청년아트갤러리에서 열린다. 피아노 3중주 식전 공연과 사업 소개 영상 상영에 이어 참여 작가 5인이 함께하는 도슨트 투어가 진행된다.전시 작품은 관람뿐 아니라 구매도 가능하다. 청년작가에게는 작품 판매 기회를, 주민에게는 일상 가까이에서 청년 예술을 감상하고 작품을 소장할 기회를 제공한다. 30만원 이하 작품을 별도로 표시하는 프로젝트로 작품 구매 부담도 낮춘다.전성수 구청장은 “많은 분들이 전시장을 찾아 청년 예술인의 성장을 응원해 주시길 바란다”고 말했다.송현주 기자