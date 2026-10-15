서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강서에서 16·17일 예술로 소통하는 ‘장애인문화예술축제’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 강서구는 오는 16∼18일 마곡광장에서 ‘2026 장애인문화예술축제 에이플러스 페스티벌(A+ Festival)’이 열린다고 15일 밝혔다.


  •
강서 ‘장애인문화예술축제’ 포스터
서울 강서구 ‘장애인문화예술축제’ 포스터


올해로 18회를 맞는 이 축제는 장애예술인의 창작 역량을 강화하고 우수한 예술 작품을 발굴하기 위해 마련된 행사다. 한국장애인문화예술단체총연합회가 주최한다.

축제 이름인 ‘에이플러스’에는 장애인의 잠재적 가능성(Ability), 열린 접근성(Accessibility), 활기찬 역동성(Activity)을 바탕으로 장애인과 비장애인이 예술로 소통하는 장을 만들겠다는 뜻을 담았다. 행사 기간 다채로운 공연과 미술 작품을 만날 수 있다.

또한 축제 첫날인 16일 마곡광장 야외무대에서는 시각장애인 연주단 ‘한빛브라스 앙상블’ 공연과 장애·비장애인 예술인이 함께한 ‘브레이커스’ 공연 등이 진행된다. 17일에는 가수 그렉과 신현희가 공연한다. 18일에는 테이와 정인, 케이시, 그룹 빅스의 켄이 참여하는 폐막공연 ‘싱투유’로 막을 내린다.

진교훈 구청장은 “장애와 비장애의 벽을 넘어 모두가 예술이라는 하나의 언어로 소통하는 뜻깊은 축제를 강서에서 선보이게 돼 기쁘게 생각한다”며 “장애 예술인들의 찬란한 열정을 느껴보시고 아낌없는 응원을 보내주시길 바란다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr