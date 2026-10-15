서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘안심 보육’ 양천구, 노후된 어린이집 CCTV 바꾼다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2020년 이전 설치·자체관리 기기
사전신청 236대부터 순차 지원


  •
양천구 어린이집 노후 CCTV 교체 지원
서울 양천구의 한 어린이집에서 노후된 폐쇄회로(CC)TV를 교체하고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 어린이집에서 보다 안심할 수 있는 보육 환경을 만들기 위해 노후된 폐쇄회로(CC)TV 교체를 이달부터 본격 지원한다고 15일 밝혔다.

이는 2015년부터 어린이집에 폐쇄회로(CC)TV 설치가 의무화된 뒤 장비 노후화로 화질 저하나 고장 등 문제를 개선하기 위해서다. 구는 단순 교체뿐만 아니라 전문업체의 유지관리 체계로 정기적인 점검과 수리·성능 개선 등이 이뤄질 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

지원 대상은 2020년 말 이전에 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 현재 자체 관리하고 있는 어린이집이다. 보육실이나 공동놀이실 등 법정 의무 설치 장소에 노후된 기기를 전문업체 유지관리 방식으로 교체하는 경우 지원받을 수 있다. 올해 들어 이미 교체했더라도 요건을 충족하면 소급해 지원 대상에 포함된다.

지원 규모는 기기 1대당 연간 15만원을 기준으로 최대 10만 5000원이다. 어린이집은 비용의 30%를 자부담하면 된다. 설치 연도를 포함해 최대 3년간 관리운영비를 연속 지원한다.

구는 앞서 사전 수요조사를 통해 34개 어린이집에서 총 236대 지원 신청을 받았다. 이들 시설부터 순차 지원하고 추후 예산 범위 내에서 추가 신청을 받을 예정이다.

이기재 구청장은 “노후 기기를 적기에 교체하고 전문적인 관리 체계를 갖춰 아이와 부모, 보육 교직원 모두가 안심할 수 있는 보육 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr