용산구, 주민자치위원 역량 키우는 ‘마을자치탐방’

16개 동 주민자치위원 81명, 사례 중심 교육



용산구, 주민자치위원 ‘마을자치탐방’

서울 용산구가 지난 2일 ‘2026년 하반기 주민자치위원 마을자치탐방’을 진행하는 모습.

용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구는 지난 2일 경기도 광주시 화담숲과 일대에서 ‘2026년 하반기 주민자치위원 마을자치탐방’을 실시했다고 3일 밝혔다.이번 행사는 주민자치위원의 갈등 관리 역량을 높이고 각 동 위원 간 소통과 교류를 활성화하기 위해 진행됐다. 용산구 16개 동 주민자치위원 81명은 이날 주민자치 현장의 갈등 해결 방안을 배우고 활동 경험을 나눴다. 위원회는 자치회관 프로그램을 운영하고 주민 자치 활동을 지원하며 지역공동체를 활성화하고 있다.이날 교육은 서울시 ‘찾아가는 주민자치 교육’과 연계해 사례를 중심으로 이뤄졌다. 특히 주민 간 의견 차이를 조율하고 소통과 협력을 통해 문제를 해결하는 방법을 익혔다. 교육 이후 참가자들은 화담숲을 탐방하며 각 동 위원들과 활동 경험과 의견을 공유했다.김경대 구청장은 “주민자치는 주민들이 소통하고 협력하며 지역의 문제를 함께 해결해 나가는 과정”이라며 “이번 마을자치탐방이 주민자치위원들의 갈등 조정과 소통 역량을 높이고, 서로의 경험과 지혜를 나누며 지역사회 발전을 위한 협력 기반을 다지는 계기가 됐기를 바란다”고 말했다.김주연 기자