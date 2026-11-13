금천구·지역세무사회, 고향사랑기부제 함께 알린다

12일 구청 9층 소회의실서 업무협약



최기찬(왼쪽 두 번째) 금천구청장, 이종탁(왼쪽 첫 번째) 서울지방세무사회장, 이창기(왼쪽 세 번째) 금천지역세무사회장 등이 지난 12일 구청 9층 소회의실에서 업무협약식을 열고 기념 촬영을 하고 있다.

금천구 제공

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서울 금천구는 지난 12일 구청 9층 소회의실에서 금천지역세무사회와 고향사랑기부제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약은 세무사들이 사업자와 개인 납세자 등 다양한 사람들을 대상으로 업무를 수행한다는 점에 착안해 마련됐다.이날 협약식에서는 세무사회 회원 20명이 고향사랑기부제에 동참했다. 회원들은 1인당 10만원씩 총 200만원을 구에 기부했다. 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받고 기부금은 주민 복리 증진 등에 활용하는 제도다.협약에 따라 두 기관은 세무사 사무소를 통해 고향사랑기부제를 안내하고 관련 정보를 제공하는 등 홍보활동을 추진한다. 홍보자료를 공유하고 제도 활성화를 위한 연계사업을 발굴하는 등 기부 문화 확산을 위해 협력한다. 구는 제도 홍보에 필요한 자료와 정보를 제공하고 세무사회는 회원과 사무소 임직원, 거래처 등을 대상으로 제도를 안내해 자발적 기부 참여를 독려한다.구는 기부자에게 기부금의 30% 한도에서 답례품을 제공하고 있다. 답례품으로는 금천사랑상품권을 비롯해 커피와 차, 생활용품, 공예품 등 다양한 상품을 마련했다.구는 세무사의 전문성과 인적 관계를 활용하면 구 외 지역에 사는 이들에게도 고향사랑기부제를 알릴 수 있어 홍보 범위를 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대한다.최기찬 구청장은 “세무사회와의 협력이 고향사랑기부제를 널리 알리고 기부 참여를 확대하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 민간단체와 협력해 기부 문화를 확산하고 모금된 기부금이 지역 발전과 주민 복리 증진에 쓰일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.송현주 기자