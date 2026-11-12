독일 베를린 재난 전문가도 찾은 ‘강서 마곡안전체험관’

이번에 방문한 재난연구단(ADRU, Academy of the Disaster Research Unit)은 독일 베를린 자유대학교 산하 재난연구소와 연계된 기관으로 소속 연구진과 베를린 소방서 관계자 등 10여명이 참관했다. 베를린주가 유사한 재난안전체험 시설 조성을 검토하는 과정에서 체험 중심의 마곡안전체험관을 찾아 방문 의사를 전해왔다. 이날 일정에는 이화여자대학교의 협조로 통역 지원도 함께 이뤄졌다.
방문단은 체험관 시설을 둘러본 뒤 교통·학생·보건·재난 안전 등 4개 분야의 주요 교육 콘텐츠를 직접 체험했다. 특히 버스와 지하철 등 교통 환경에서 발생할 수 있는 위험 상황을 다루는 교통안전 체험, 규모 7의 진동과 여진을 구현한 지진 체험에 높은 관심을 보였다. 가상현실(VR)을 활용한 완강기 탈출 체험, 마네킹과 자동심장충격기(AED)를 이용한 심폐소생술(CPR) 실습에도 참여했다.
한 방문단 관계자는 “실제 재난 현장과 유사한 환경을 조성해 주민들이 몸으로 익히며 대처 능력을 키울 수 있도록 설계된 점이 매우 인상적이었다”며 “향후 베를린주의 소방안전 교육과 재난 관리 정책을 수립하는 데 훌륭한 사례가 될 것”이라고 전했다.
허용하 안전체험관장은 “앞으로도 국내외 기관과의 활발한 교류를 통해 정보를 교환하고 재난안전 교육기관으로서 구민 안전의식 확산에 앞장서겠다”고 말했다.
김주연 기자
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