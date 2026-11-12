독일 베를린 재난 전문가도 찾은 ‘강서 마곡안전체험관’



강서구 마곡안전체험관 체험 중인 독일 재난 관리 관계자

서울 강서구 마곡안전체험관에서 지난 10일 독일 베를린주 재난연구단이 안전 체험을 하고 있다.

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 독일 베를린주 재난 관리 관계자들이 우수 재난안전교육 사례를 참고하기 위해 지난 10일 마곡안전체험관을 방문했다고 12일 밝혔다.이번에 방문한 재난연구단(ADRU, Academy of the Disaster Research Unit)은 독일 베를린 자유대학교 산하 재난연구소와 연계된 기관으로 소속 연구진과 베를린 소방서 관계자 등 10여명이 참관했다. 베를린주가 유사한 재난안전체험 시설 조성을 검토하는 과정에서 체험 중심의 마곡안전체험관을 찾아 방문 의사를 전해왔다. 이날 일정에는 이화여자대학교의 협조로 통역 지원도 함께 이뤄졌다.방문단은 체험관 시설을 둘러본 뒤 교통·학생·보건·재난 안전 등 4개 분야의 주요 교육 콘텐츠를 직접 체험했다. 특히 버스와 지하철 등 교통 환경에서 발생할 수 있는 위험 상황을 다루는 교통안전 체험, 규모 7의 진동과 여진을 구현한 지진 체험에 높은 관심을 보였다. 가상현실(VR)을 활용한 완강기 탈출 체험, 마네킹과 자동심장충격기(AED)를 이용한 심폐소생술(CPR) 실습에도 참여했다.한 방문단 관계자는 “실제 재난 현장과 유사한 환경을 조성해 주민들이 몸으로 익히며 대처 능력을 키울 수 있도록 설계된 점이 매우 인상적이었다”며 “향후 베를린주의 소방안전 교육과 재난 관리 정책을 수립하는 데 훌륭한 사례가 될 것”이라고 전했다.허용하 안전체험관장은 “앞으로도 국내외 기관과의 활발한 교류를 통해 정보를 교환하고 재난안전 교육기관으로서 구민 안전의식 확산에 앞장서겠다”고 말했다.김주연 기자