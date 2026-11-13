관악 “전등 교체도 척척 해드립니다”

찾아가는 집수리 서비스 운영

박준희 청장 “가족불편 살피듯”



박준희 관악구청장이 11일 ‘척척해드림센터’ 현판식에서 포즈를 취하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 전등이나 문고리 교체 등 1인 가구의 생활 속 불편을 찾아가 해결해 주는 ‘관악 척척해드림센터’가 시범 운영을 시작했다고 12일 밝혔다.구는 1인 가구 비율이 64%로 서울에서 가장 높은 만큼 1인 가구가 안심하고 집수리를 받을 수 있도록 서비스를 마련했다. 지난 2일부터 구에 사는 1인 가구 신청을 받은 결과 총 172건이 접수돼 지난 10일 조기 마감했다.신청자 성별을 보면, 여성이 131명(76.2%)으로 가장 많았다. 연령대별로는 30대가 49명(28.5%)으로 가장 많고, 70대 이상도 36명(20.9%)이었다. 구는 지원 대상과 작업 가능 여부 등을 검토해 순차적으로 가구당 1건씩 지원할 예정이다.2인으로 구성된 민원처리기동반은 전등이나 문고리 등 교체, 경첩이나 간단한 방충망 보수, 안전손잡이나 미끄럼 방지 패드 설치, 소규모 실리콘 작업 등 간단한 작업을 지원한다. 다만 도배, 장판이나 보일러 수리, 누수·방수 공사, 가전제품 설치나 수리 등은 지원 대상이 아니다.박준희 구청장은 “앞으로도 내 가족의 불편을 살피듯 주민 일상에 도움이 되는 현장 중심 생활복지를 이어가겠다”고 말했다.김주연 기자