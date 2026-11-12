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‘커다란 예술, 신나는 놀이’…강동문화재단, 체험전 개최

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다음 달 2일부터 강동아트센터 아트랑


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어린이 체험형 전시 ‘커다란 예술 신나는 놀이’ 홍보물.
강동구 제공


서울 강동구 강동문화재단은 12월 2일~12월 31일 강동아트센터 아트랑에서 ‘2026 겨울 체험전 커다란 예술, 신나는 놀이’를 연다고 12일 밝혔다.

전시는 피자, 모기, 고양이 등 일상에서 익숙한 소재를 거대한 크기의 작품으로 선보이는 체험형 현대미술전이다. 피자 한 조각은 바닥을 가득 채울 만큼 커다란 작품으로 표현하고 작은 모기는 사람 키만 한 조형물로 선보이는 등 일상에서 자주 보는 소재를 거대한 크기로 바꿨다. 관람객이 일상적 사물을 새로운 관점에서 바라보게 하기 위해서다.

전시는 강동아트센터 아트랑 1~2층 전관에 마련된다. 전시 공간은 일상에서 친근하게 느끼는 소재를 거대한 크기로 구현한 조형물과 거대 피자 만들기, 양방향(인터랙티브) 미디어아트 등 다양한 체험 행사로 꾸며진다.

전시에 대한 자세한 내용은 재단 누리집에서 확인할 수 있다. 관람권 사전 예매도 가능하다. 단체 관람 예약과 전시 관련 문의는 강동문화재단 문화사업팀으로 하면 된다.

이수희 구청장은 “어린이가 작품을 만나고 체험하며 일상 사물을 새롭게 바라보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


송현주 기자
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