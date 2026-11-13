“걷는 습관이 생겼다”… 동작, 12만보 걷기 챌린지

내달 20일까지… 상품권 추첨

류삼영 청장 “소확행 얻으시길”



류삼영 서울 동작구청장

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서울 동작구는 구민의 올바른 걷기 습관을 확산하고 건강 관리를 돕기 위한 ‘워크온 걷기 챌린지’를 운영한다고 12일 밝혔다.11월 1일~12월 20일까지 진행되는 이 챌린지는 스마트폰에 모바일 걷기 앱 ‘워크온’을 설치한 뒤 ‘동작을 걷자’ 커뮤니티에 가입해 참여할 수 있다. 기간 내 12만보를 달성하면 추첨을 통해 총 243명에게 GS25 편의점 모바일 상품권 5000원권을 지급한다.걷기 챌린지는 주민들의 꾸준한 호응으로 지역 대표 건강 프로그램으로 자리잡았다. ‘동작을 걷자’ 모임에 주민 8755명이 가입해 일상 속 걷기를 실천하고 있다. 한 구민은 “건강도 지키고 일상의 소소한 활력도 얻을 수 있어 주변에 적극 추천하고 있다”고 전했다.류삼영 구청장은 “많은 분이 참여해 건강도 챙기고 한 해를 뜻깊게 마무리하는 소소한 기쁨도 얻어가시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 즐겁게 운동하며 건강한 삶을 누릴 수 있도록 다양한 신체 활동 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자