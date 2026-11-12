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용산구, 중소상공인·주민이 함께 상생마켓 ‘용산상회’

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19일 녹사평광장·구청 잔디광장

서울 용산구는 오는 19일 녹사평광장과 용산구청 잔디광장 일대에서 용산구상공회 주최로 ‘중소상공인과 주민이 함께하는 상생마켓, 용산상회’가 열린다고 12일 밝혔다.


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용산상회 포스터
용산상회 포스터
용산구 제공


용산구상공회 주최로 열리는 이번 행사는 중소상공인에게 제품 홍보 기회를, 주민에게는 다양한 상품과 체험을 즐길 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 중소상공인 우수제품 판매전, 자매 시군 직거래장터, 주민 벼룩시장(플리마켓), 체험 프로그램 등으로 꾸려진다.

중소상공인 우수제품 판매전에는 16개 업체가 참여한다. 과일 찹쌀떡, 호박 식혜, 꿀, 소고기, 유기농 엑스트라 버진 올리브유, 유기농 레몬즙, 액세서리 등 다양한 제품을 합리적인 가격에 판매한다.

자매 시군 장터에서는 제천시, 영동군, 상주시, 보성군, 익산시, 고성군 등 6곳이 과일과 곶감, 황태채, 스틱 꿀, 아로니아잼, 생강청, 연잎밥 등을 선보인다. 주민 벼룩시장에서는 10개 동 주민들이 17개 판매 공간을 마련하고 의류, 도서, 잡화 등을 판매한다. 볼펜이나 키캡 꾸미기, 복고풍 오락실, 자동차 경주 게임, 향낭 주머니 만들기 등을 즐길 수 있는 체험 공간도 운영한다.

김경대 구청장은 “지역 상권의 활력으로 이어지는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 상인과 주민이 함께 어울리고 상생할 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.


김주연 기자
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