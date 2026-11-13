깨끗한 성수동 만드는 ‘줍깅 캠페인’

무단투기 분석해 청소행정 반영

유보화 청장 “깨끗한 성동으로”



유보화(가운데) 성동구청장이 11일 줍깅 캠페인에 참여하고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 지난 11일 성수동 연무장길 일대에서 ‘평생 살고 싶은 성동 줍깅 캠페인’을 진행했다고 12일 밝혔다. ‘줍깅(줍다+조깅)’은 걷거나 뛰면서 쓰레기를 줍는 생활 속 환경 보호 활동이다.캠페인에는 유보화 성동구청장을 비롯해 성동구 구정평가단과 성수동, 사근동 주민 등 80여 명이 참여했다. 참가자들은 구두테마공원에 모여 ‘환경 퀴즈’로 올바른 쓰레기 배출 방법을 익혔다. 이후 공원에서 출발해 성수역, 수제화거리, 연무장길로 이어지는 약 2㎞ 구간을 걸으며 쓰레기를 수거했다. 구는 무단 투기 다발 지점과 쓰레기 품목 등을 분석해 거리 휴지통 설치, 청소 인력 배치, 무단 투기 단속 강화 등 향후 청소 행정에 반영할 계획이다.유보화 구청장은 “연무장길은 수제화 장인들의 손길이 깃든 성수동의 뿌리이자, 국내외 방문객이 찾아오는 성동의 얼굴”며 “주민과 함께 힘을 모아 평생 살고 싶은 깨끗한 성동을 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자