중구·새마을부녀회, 600가구에 ‘사랑의 김장 나눔’

지난 11일 구민회관 야외 주차장
서울 중구는 지난 11일 중구새마을부녀회가 구민회관 야외 주차장에서 ‘사랑의 김장 나누기’ 행사를 열고 김치 5600㎏을 담가 600가구에 전했다고 13일 밝혔다. 행사는 다가오는 겨울 취약계층의 든든한 식생활을 돕기 위해 마련됐다.
이날 현장에는 새마을부녀회 등 새마을 단체 회원 70여명이 함께했다. 참여자들은 오전 7시에 모여 절임배추 물빼기를 시작으로 오후까지 쉴 틈 없이 김칫소를 채웠다. 김길성 구청장도 앞치마를 두르고 봉사자들과 함께 작업하며 이들을 격려했다.
새마을지도자협의회와 새마을청년연대도 힘을 더했다. 부녀회가 양념을 버무리는 동안 지도자협의회는 절인 배추와 포장을 마친 김치통을 나르는 등 재료 운반과 정리를 맡았다. 청년연대는 동별로 나눌 수량을 확인하며 현장 진행을 도왔다.
완성된 김치는 취약계층 인구수에 따라 15개 동 주민센터로 배부됐다. 올해는 지난해 7ℓ보다 넉넉한 9ℓ 통을 준비해 가구당 지원량을 늘렸다. 구청이 지정한 복지 사각지대 500가구와 새마을회가 발굴한 100가구를 합쳐 총 600가구가 지원 대상이다. 각 동 주민센터는 배정받은 김치를 이들 가구에 차례대로 전달한다.
새마을부녀회는 매년 김장 나누기 외에도 홀몸 어르신 보양식 대접, 저소득 가정 밑반찬 배달 등 다양한 봉사를 이어오고 있다. 이수자 부녀회장은 “정성껏 담근 김치로 이웃이 올겨울 든든하게 식사하셨으면 좋겠다”고 말했다.
송현주 기자
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